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Найуспішніша за час війни спецоперація: ексголова фінської розвідки оцінив удар по аеродрому у Пскові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Найуспішніша за час війни спецоперація: ексголова фінської розвідки оцінив удар по аеродрому у Пскові
фото з відкритих джерел

Пекка Товері: «Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогодні» 

Колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері вважає удар по аеродрому Пскова, внаслідок якого знищено чотири літаки, найуспішнішим за час війни. Про це повідомляє Yle.

«Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогодні. Така кількість (знищених авіамашин – «Главком») матиме негайний вплив на російську діяльність», – сказав Товері.

На його думку, це змусить Росію діяти, адже вона буде змушена перемістити літаки зі звичайних баз, або ж їй доведеться вкласти значні кошти у захист аеродромів. Це, своєю чергою, означало б, що доведеться відвести зенітну техніку від фронту. Тож будь-який з цих варіантів послабить російські можливості.

Колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері
Колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері

Близькість естонського кордону підвищує ймовірність того, що безпілотники могли бути запущені з Естонії, проте, на думку Товері, це малоймовірно. «Я не вірю, що естонський уряд ризикне дозволити таку діяльність на своїй території. Це можна вважати майже актом війни», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести».  Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76. 

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що атака на військовий аеродром у російському Пскові була здійснена з території країн НАТО. 

Теги: військові пропагандист аеродром Володимир Соловйов війна обстріл Фінляндія

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