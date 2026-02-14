Головна Гроші Бізнес
В Україні діють 263 компанії, в назві яких є слово «любов»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні діють 263 компанії, в назві яких є слово «любов»
«Любовні» назви зустрічаються в 11 компаній, що працюють у ресторанній сфері
фото: YouControl

YouControl проаналізував «романтичні» компанії України

У День святого Валентина аналітики YouControl дослідили державний реєстр та виявили, наскільки популярними є кохання та романтика в українському бізнесі. Станом на середину лютого 2026 року в Україні зареєстровано 287 компаній, чиї назви містять слова «любов», «кохання» або «купідон». Як з'ясувалося, романтичні назви найчастіше обирають не для шлюбних агенцій, а для соціальної допомоги та релігійних організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані YouControl.

З 287 проаналізованих юридичних осіб абсолютна більшість віддає перевагу слову «любов».

  • «Любов» – 263 підприємства (часто фігурує як ім'я керівника у фермерських господарствах);
  • «Кохання» – 13 компаній;
  • «Купідон» – 11 організацій.

За сферами діяльності лідирує соціальна допомога (107 організацій), громадський сектор (64) та релігійні громади (49).

Найбільша концентрація компаній із «теплими» назвами спостерігається у великих обласних центрах:

  • Київ – 57 компаній;
  • Київська область – 26;
  • Львівська область – 22;
  • Одеська область – 18;
  • Закарпаття – 15.

Українські підприємці демонструють неабияку фантазію при реєстрації назв.

Ресторанна сфера: Серед 11 закладів харчування виділяються «С*чка Любов», «Любов-Морков» та «Велике Кохання».

Індивідуальні послуги: Тут можна зустріти такі філософські назви як «Трансформація Кохання» та «Буденна Логіка Кохання».

Несподівані поєднання: У Харкові працює шлюбне агентство з фаталістичною назвою «Пункт Призначення Знайти Кохання», а в секторі азартних ігор зареєстровано компанію «Купідон-Спорт».

Попри велику кількість компаній, реальний виторг у 2024 році оприлюднили лише 19 підприємств із вибірки. Загальна сума доходу склала 45,6 млн грн.

Понад половину цієї суми (25 млн грн) заробила «ТРК «Радіо Кохання», що входить до групи родини Баграєвих. Серед інших прибуткових організацій:

  • ФГ «Любов і процвітання» – 5,5 млн грн;
  • ГО «ГР «Віра, Надія, Любов» – 5,3 млн грн;
  • БФ «Любов Любушкіна» – 2,3 млн грн.

Аналіз виявив і тривожні факти. 7 компаній із назвою «любов» зареєстровані в окупованому Криму та, ймовірно, перереєстровані за російським законодавством. Також у сільськогосподарському підприємстві «Купідон-2008» (Одеська обл.) одним із учасників є громадянин РФ.

Нагадаємо, традиційно День святого Валентина весь світ святкує 14 лютого. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

Теги: бізнес Україна День Святого Валентина

