Захоплення земель нацпарку «Голосіївський»: прокуратура вимагає знести 33 будинки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Спеціалізована екологічна прокуратура подала до суду 33 позови з вимогою скасувати реєстрацію прав власності та повністю знести незаконні споруди
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У столиці вдалося попередити остаточне вибуття з комунальної власності земель природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

У Києві правоохоронці зупинили масштабну схему привласнення заповідних земель в урочищі Гайок. Члени садового кооперативу самовільно забудували понад 3 га території Національного природного парку «Голосіївський». Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Слідством встановлено, що учасники кооперативу без жодних дозволів звели 33 садові будинки на самовільно зайнятій ділянці. Щоб легалізувати нерухомість, вони використали підроблені документи: вносили недостовірні дані про адреси та роки будівництва, після чого реєстрували право власності у Держреєстрі.

Спеціалізована екологічна прокуратура подала до суду 33 позови з вимогою скасувати реєстрацію прав власності та повністю знести незаконні споруди.

Станом на зараз, за даними прокуратури, суди задовольнили 10 таких позовів, шість судових рішень набрали законної сили. Решта позовів ще перебуває на розгляді.

Паралельно з господарськими судами, правоохоронці надають кримінальну оцінку діям забудовників. До суду скеровано обвинувальні акти щодо членів кооперативу за фактами:

  • Самовільного будівництва на особливо цінних землях (ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України).
  • Використання підроблених документів (ч. 4 ст. 358 КК України).

Стосовно одного з фігурантів суд уже виніс обвинувальний вирок.

Завдяки зусиллям прокуратури вдалося попередити остаточне вибуття з комунальної власності земель природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 

Раніше столичні прокурори повідомили про підозру 46-річному ексголові товариства, яке самовільно захопило землі Жукова острова та зареєструвало на них неіснуючу нерухомість. 10% акцій у цьому товаристві належить Київській міській раді.

До слова, 20 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Вироком суду експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах і організаціях, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

