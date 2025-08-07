Сирський розповів, скільки людей готували курську операцію

Сирський каже, що навіть командири не знали де і коли відбуватимуться бойові дії

За словами головкома ЗСУ, про план України знали лише декілька людей

Курську операцію, яка триває вже понад рік, готували три-чотири людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтервʼю ТСН.

За словами головкома, до планування була допущена «дуже обмежена кількість осіб». Навіть командири, каже Сирський, не знали – де і коли будуть відбуватися дії.

«Командири знали те, що вони будуть брати участь в якихось наступальних діях. Вони готували свої частини, але вони не знали, де і коли. Потім, коли вони конкретно отримали бойові розпорядження, вони забезпечили збереження цієї інформації на своєму рівні», – розповів головнокомандувач.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку Курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР). За словами Сирського, на піку операції ЗСУ контролювали до 1300 кв. км території Курської області.

Головнокомандувач додав, що протягом року в зоні відповідальності угруповання військ «Курськ» Сили оборони знищили або пошкодили 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, один літак, три гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту. Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області.

До слова, заступник начальника Генштабу генерал Олег Апостол розповів в інтерв'ю «Главкому» про підготовку до Курської операції та бої, які вела 95-та десантно-штурмова бригада.