За Єрмака почали вносити заставу: ЗМІ назвали імена

Найбільший внесок за Андрія Єрмака внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»
Наразі за ексочільника Банкової внесено понад 14,5 млн грн застави зі 140 необхідних

За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака внесено 14 500 666 грн застави. Наразі внески зробили троє фізичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Найбільший внесок у 8 млн грн внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова. За даними Bihus.Info, вона була юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком – це «Міжнародна правнича компанія», а після того, як він очолив Офіс президента, нібито отримала призначення до наглядової ради державного «Ощадбанку».

Тапанова опублікувала допис у Facebook, де повідомила про своє рішення внести заставу зі своїх офіційних доходів для «забезпечення конституційного права на захист».

Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба. Він є адвокатом і колишнім партнером об’єднання Asters. У березні 2025 року його дружина Інна Свириба мала стати депутаткою Верховної Ради за списком «Слуги народу», але відмовилась від мандату. За даними «Української правди», Свириба – одногрупник Андрія Єрмака.

Ще 666 грн застави за ексочільника Банкової вніс актор, продюсер та громадський діяч Григорій Гришкан. У коментарі «Схемам» він не відповів, чому вирішив внести заставу за Єрмака, але заявив, що готовий особисто розповісти «про свій вчинок та майбутнє України».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

