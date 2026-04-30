Енергоатом повернув у роботу енергоблок Хмельницької АЕС

Тимчасовий голова правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк заявив, що енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключили до мережі
Ремонт завершили раніше строку, це додасть системі 70 млн кВт-год перед піковим сезоном

Один із енергоблоків Хмельницької атомної електростанції 28 квітня підключили до енергомережі після планового ремонту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

Зазначається, що після завершення планово-попереджувального ремонту енергоблок успішно синхронізували з енергосистемою, і наразі триває набір потужності.

«28 квітня 2026 року після планово-попереджувального ремонту фахівцями Енергоатому успішно приєднано до енергомережі енергоблок Хмельницької АЕС. Триває набір потужності. Це перший відремонтований енергоблок у межах ремонтної кампанії 2026 року», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, ремонт вдалося завершити на чотири доби раніше запланованого терміну. Це дозволить додатково виробити близько 70 млн кВт-год електроенергії.

У «Енергоатомі» зазначають, що ремонтна кампанія на атомних електростанціях розпочалася у квітні і триватиме до жовтня.

«Ремонтна кампанія розпочалася у квітні й триватиме до жовтня. Плануємо роботи таким чином, щоб розтягнути їх у часі й не створювати суттєвого дефіциту в мережі. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма девʼятьма блоками, розташованими на підконтрольній Україні території», – прокоментував в.о. голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк.

Як повідомлялося раніше, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС. За його словами, наразі розглядаються два варіанти завершення будівництва, і фахівці працюють над визначенням оптимального рішення.

Також у міністерстві енергетики планують інтегрувати державне підприємство «СхідГЗК» до складу «Енергоатома». Відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради. Очікується, що це дозволить сформувати єдиний виробничий ланцюг у сфері атомної енергетики. Паралельно на Хмельницькій АЕС тривають роботи з підвищення потужності, а також посилення систем захисту та безпеки, включно з будівництвом додаткових захисних споруд.

