Збитків майже на пів мільярда. Правоохоронці викрили схему розкрадання грошей «Укренерго»

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання державних грошей «Укренерго». Правоохоронці викрили шість осіб, які, за даними слідства, привласнили кошти національної компанії через махінації на закупівлі електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, лише протягом 2022-2025 років незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державі у розмірі 447 млн грн. За матеріалами провадження, до оборудки причетні шестеро осіб, які діяли у складі організованої групи. Серед них – керівники київських та харківських підприємств, які займаються постачанням електроенергії для промислових споживачів.

СБУ наголошує, що для реалізації «схеми» учасники занижували перед «Укренерго» показники прогнозованих обсягів на споживання електроенергії кінцевими споживачами. Вказані дії призводили до формування значного негативного небалансу перед ПрАТ «НЕК «Укренерго».

«Насправді електрична енергія постачалася споживачам, однак оплата за неї до «Укренерго» фактично не здійснювалася. При цьому учасники схеми отримували від своїх користувачів оплату за весь обсяг спожитого струму, який надходив з єдиної енергосистеми України. Отриману «різницю» ділки виводили у тінь через підконтрольні фірми, обготівковували та розподіляли між собою», – йдеться в заяві.

Після формування безнадійної заборгованості товариств перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» такі суб’єкти господарювання припиняли свою діяльність у сфері торгівлі електроенергією, але «клієнтська база» у вигляді відповідних споживачів передавалася до наступного підконтрольного товариства.

Під час 26 обшуків за місцями проживання та ведення фінансово-господарської діяльності фігурантів вилучено: смартфони, комп’ютерну техніку, печатки, робочу документацію та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі шістьом учасникам схем повідомлено про підозру в організації та пособництві у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

