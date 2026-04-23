Збитків майже на пів мільярда. Правоохоронці викрили схему розкрадання грошей «Укренерго»

Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення
фото: СБУ

За даними слідства, унаслідок дій підозрюваних держава зазнала збитків у 447 млн грн

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання державних грошей «Укренерго». Правоохоронці викрили шість осіб, які, за даними слідства, привласнили кошти національної компанії через махінації на закупівлі електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, лише протягом 2022-2025 років незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державі у розмірі 447 млн грн. За матеріалами провадження, до оборудки причетні шестеро осіб, які діяли у складі організованої групи. Серед них – керівники київських та харківських підприємств, які займаються постачанням електроенергії для промислових споживачів.

фото: СБУ

СБУ наголошує, що для реалізації «схеми» учасники занижували перед «Укренерго» показники прогнозованих обсягів на споживання електроенергії кінцевими споживачами. Вказані дії призводили до формування значного негативного небалансу перед ПрАТ «НЕК «Укренерго».

«Насправді електрична енергія постачалася споживачам, однак оплата за неї до «Укренерго» фактично не здійснювалася. При цьому учасники схеми отримували від своїх користувачів оплату за весь обсяг спожитого струму, який надходив з єдиної енергосистеми України. Отриману «різницю» ділки виводили у тінь через підконтрольні фірми, обготівковували та розподіляли між собою», – йдеться в заяві.

фото: СБУ

Після формування безнадійної заборгованості товариств перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» такі суб’єкти господарювання припиняли свою діяльність у сфері торгівлі електроенергією, але «клієнтська база» у вигляді відповідних споживачів передавалася до наступного підконтрольного товариства.

Під час 26 обшуків за місцями проживання та ведення фінансово-господарської діяльності фігурантів вилучено: смартфони, комп’ютерну техніку, печатки, робочу документацію та чорнові записи із доказами злочинів.

фото: СБУ

Наразі шістьом учасникам схем повідомлено про підозру в організації та пособництві у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Читайте також

Пам’ятний знак має глибокий символізм
«Бавовна» та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам’ятний знак на честь СБУ (фото)
24 березня, 12:41
СБУ наголошує, що зараз російські спецслужби активно намагаються завербувати українців для виконання терактів, диверсій, підпалів та інших протиправних дій
СБУ запустила новий короткий номер «гарячої лінії»
2 квiтня, 12:43
Міський голова Переяслава В’ячеслав Саулко
Не задекларував понад 9 млн грн: мер Переяслава постане перед судом
3 квiтня, 11:22
Ремонтні бригади лагодять систему
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
6 квiтня, 12:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 8 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
7 квiтня, 18:14
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 квiтня, 18:54
СБУ викрила привласнення земель у Конча-Заспі: слід веде до Деркача
СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів
9 квiтня, 16:46
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 10 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
9 квiтня, 19:22
Генпрокуратура скерувала до Мін'юсту Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні
15 квiтня, 20:36

У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі
У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі
Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
Справа «щура» в СБУ. Козюра хоче, щоб його обміняли в РФ
Справа «щура» в СБУ. Козюра хоче, щоб його обміняли в РФ
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

