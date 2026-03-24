Держаудитслужба виявила мільйонні зловживання у держпідприємстві

Посадовцям нарахували мільйонні зарплати і премії без підстав

Державна аудиторська служба України за результатами ревізії діяльності ДП «Документ» встановила фінансові порушення на суму 71 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомили аудитори, понад 18 млн грн становлять збитки через необґрунтовані виплати, надбавки та премії керівництву й окремим посадовцям підприємства.

Зокрема, одна з колишніх заступниць директора поєднувала роботу в Києві з керівництвом двома закордонними філіями: у Польщі та Німеччині. При цьому вона отримувала повну оплату праці за всі посади, хоча фактично не могла виконувати обов’язки в різних країнах одночасно.

Після звільнення з основної посади в Україні вона продовжувала отримувати повні зарплати у двох іноземних підрозділах без визначення основного місця роботи. Крім того, в польській філії не вели облік її робочого часу. У результаті сукупний дохід цієї посадовиці склав 9,5 млн грн, що, за оцінкою аудиторів, завдало державі відповідних збитків.

Ще близько 9 млн грн підприємство витратило на безпідставні премії, винагороди, виплати за невідпрацьований час та завищені надбавки колишнім працівникам закордонних філій.

Окремо аудитори встановили порушення у сфері закупівель: ДП «Документ» уклало договори на понад 52 млн грн без проведення необхідних процедур.

За результатами перевірки на керівника підприємства складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення, які вже передано до суду. Закон передбачає штрафи від 330 тис. до 1,7 млн грн.

Матеріали ревізії також передано до правоохоронних органів. Підприємству направлено вимогу щодо усунення виявлених порушень та відшкодування збитків.

