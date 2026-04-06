Росія перекинула дронову інфраструктуру ближче до України

Бази в Білорусі скорочують час удару та розширюють можливості атак по Україні

Російська Федерація планує розгорнути на території Білорусі інфраструктуру для запуску та управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво підвищити інтенсивність атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Forbes.

За даними джерел видання, йдеться про будівництво щонайменше чотирьох наземних станцій управління дронами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має намір і надалі використовувати територію Білорусі та тимчасово окуповані райони України для розширення своїх ударних можливостей.

За його словами, українська сторона вже обговорила ці загрози з міжнародними партнерами. Президент також наголосив, що Білорусь дедалі глибше втягується у війну на боці Росії, що створює додаткові ризики для регіону.

Нові бази можуть суттєво змінити ситуацію на фронті повітряних атак. Якщо запуск здійснюватиметься з території Білорусі, відстань до Києва скоротиться більш ніж утричі – приблизно до 440 км. Це значно зменшить час реагування української ППО та ускладнить захист цивільної інфраструктури.

Крім того, існує ризик, що російські дрони частіше порушуватимуть повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі та Румунії, що може спричинити нові інциденти безпеки в регіоні.

Нагадаємо, що Сили оборони України посилять протиповітряну оборону новими шведськими системами Tridon Mk2, призначеними для знищення дронів та інших повітряних цілей. Ці комплекси дозволять підвищити ефективність боротьби із дронами типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.

Закупівля систем фінансується шведською стороною: на ці потреби виділено €400 млн. Це майже третина від загального пакета військової допомоги обсягом €1,2 млрд, який Швеція оголосила у лютому.

Раніше в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників.