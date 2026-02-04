Головна Країна Суспільство
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 4 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 лютого у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби проти раку

4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день було засновано Міжнародним союзом проти раку (UICC) з метою підвищення обізнаності про онкологічні захворювання, закликаючи до ранньої діагностики та лікування. Символом дня є заклики до урядів світу забезпечити рівний доступ до медичної допомоги.

Міжнародний день людського братерства

4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2020 році. Воно спрямоване на сприяння міжрелігійному та міжкультурному діалогу, толерантності та повазі до різноманітності, що особливо важливо в період глобальних конфліктів.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Ісидора Пилусіотського

4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

4 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісидора Пилусіотського, який жив у IV–V століттях. Він був видатним богословом, учнем святого Івана Золотоустого та настоятелем монастиря поблизу міста Пилусія в Єгипті.

Преподобний Ісидор залишив після себе колосальну спадщину – понад 2000 листів, у яких він давав поради щодо духовного життя, тлумачив Святе Письмо та викривав тогочасні вади суспільства. Його вважали взірцем смиренності та мудрості, до якого за порадою зверталися як прості ченці, так і тогочасні правителі.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали «Микола Студений» (за старим стилем), проте прикмети залишаються актуальними:

  • Якщо 4 лютого почалася відлига – літо буде вологим і не дуже спекотним;
  • Туман цього дня – до швидкого потепління та весняних паводків;
  • Іній на деревах – чекайте на потужний врожай зерна восени;
  • Якщо ліс почорнів (стало видно дерева крізь іній) – скоро прийде відлига.

Історичні події

  • 960 рік – на престол сідає Чжао Куан'їнь, перший імператор китайської династії Сун;
  • 1703 рік – в Едо 47 самураїв-ронінів вчиняють сепуку після сповненої ними помсти за смерть свого сюзерена;
  • 1789 рік – у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, обирають першого президента Сполучених Штатів Америки – ним стає Джордж Вашингтон;
  • 1906 рік – департамент поліції Нью-Йорку постановляє використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;
  • 1941 рік – отримано патент на тефлон;
  • 1948 рік – британська колонія Цейлон отримує незалежність у Співдружності націй;
  • 1969 рік – Ясір Арафат очолює Організацію визволення Палестини;
  • 1970 рік – засновують місто Прип'ять;
  • 1971 рік – оголошують про банкрутство британської компанії «Роллс-Ройс»;
  • 1992 рік – Уго Чавес вчиняє спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999);
  • 1998 рік – в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілюють тортом;
  • 2004 рік – розпочинає роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;
  • 2005 рік – Верховна Рада України затверджує Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України;
  • 2021 рік – у Запоріжжі стається пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої гине четверо людей, а ще двоє отримують поранення.

Іменини

День ангела святкують: Ісидор (Сидір), Георгій, Іван, Микола, Петро, Катерина.

календар традиції релігія свято свята

