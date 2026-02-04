4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 4 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
4 лютого у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 лютого 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день боротьби проти раку
Цей день було засновано Міжнародним союзом проти раку (UICC) з метою підвищення обізнаності про онкологічні захворювання, закликаючи до ранньої діагностики та лікування. Символом дня є заклики до урядів світу забезпечити рівний доступ до медичної допомоги.
Міжнародний день людського братерства
Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2020 році. Воно спрямоване на сприяння міжрелігійному та міжкультурному діалогу, толерантності та повазі до різноманітності, що особливо важливо в період глобальних конфліктів.
Релігійні свята та їхня історія
День святого преподобного Ісидора Пилусіотського
4 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісидора Пилусіотського, який жив у IV–V століттях. Він був видатним богословом, учнем святого Івана Золотоустого та настоятелем монастиря поблизу міста Пилусія в Єгипті.
Преподобний Ісидор залишив після себе колосальну спадщину – понад 2000 листів, у яких він давав поради щодо духовного життя, тлумачив Святе Письмо та викривав тогочасні вади суспільства. Його вважали взірцем смиренності та мудрості, до якого за порадою зверталися як прості ченці, так і тогочасні правителі.
Народні вірування та прикмети
У народному календарі цей день часто називали «Микола Студений» (за старим стилем), проте прикмети залишаються актуальними:
- Якщо 4 лютого почалася відлига – літо буде вологим і не дуже спекотним;
- Туман цього дня – до швидкого потепління та весняних паводків;
- Іній на деревах – чекайте на потужний врожай зерна восени;
- Якщо ліс почорнів (стало видно дерева крізь іній) – скоро прийде відлига.
Історичні події
- 960 рік – на престол сідає Чжао Куан'їнь, перший імператор китайської династії Сун;
- 1703 рік – в Едо 47 самураїв-ронінів вчиняють сепуку після сповненої ними помсти за смерть свого сюзерена;
- 1789 рік – у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, обирають першого президента Сполучених Штатів Америки – ним стає Джордж Вашингтон;
- 1906 рік – департамент поліції Нью-Йорку постановляє використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;
- 1941 рік – отримано патент на тефлон;
- 1948 рік – британська колонія Цейлон отримує незалежність у Співдружності націй;
- 1969 рік – Ясір Арафат очолює Організацію визволення Палестини;
- 1970 рік – засновують місто Прип'ять;
- 1971 рік – оголошують про банкрутство британської компанії «Роллс-Ройс»;
- 1992 рік – Уго Чавес вчиняє спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999);
- 1998 рік – в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілюють тортом;
- 2004 рік – розпочинає роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;
- 2005 рік – Верховна Рада України затверджує Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України;
- 2021 рік – у Запоріжжі стається пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої гине четверо людей, а ще двоє отримують поранення.
Іменини
День ангела святкують: Ісидор (Сидір), Георгій, Іван, Микола, Петро, Катерина.
