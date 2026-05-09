Яке релігійне свято відзначається 10 травня 2026: традиції та молитва

Свята 10 травня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Симона Зилота

10 травня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Симона Зилота. Це свято присвячене одному з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, який прославився своєю палкою вірою та просвітницькою діяльністю.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Симона Зилота

10 травня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Симона Зилота, який жив у I столітті. Згідно з церковними переказами, Симон був сином святого Йосипа Обручника і саме на його весіллі в Кані Галілейській Господь перетворив воду на вино. Це чудо настільки вразило Симона, що він залишив усе і став вірним послідовником Христа. Своє прізвисько «Зилот» (що означає «ревнивець») він отримав за неухильне дотримання божественних законів та ревність до віри. Після Вознесіння Господнього він проповідував Євангеліє в Африці та Британії, де прийняв мученицьку смерть на хресті. В Україні цей день здавна вважається святом землі.

Молитви дня

О, святий славний і всехвальний апостоле Христовий Симоне! Ти сподобився прийняти у свій дім у Кані Галілейській Господа нашого Ісуса Христа і Його Пречисту Матір, і бачити славне Його чудо. Молимо тебе зі щирою вірою: випроси нам у Господа силу духу, щоб ми могли перемагати спокуси світу цього. Зміцни нас у любові до Бога та ближніх, захисти нашу землю від ворогів і подай нам мир і благословення. Моли Христа Бога, щоб спас Він душі наші. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити майбутній врожай та погоду: