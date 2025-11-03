Головна Скотч Життя
Бобровий супермісяць зійде у листопаді: коли і як спостерігати

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Бобровий супермісяць стане видимим над горизонтом
фото з відкритих джерел

Супермісяць у листопаді стане особливо видимим на нічному небі

5 листопада українці зможуть спостерігати найближчий до Землі супермісяць 2025 року – так званий Бобровий супермісяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Бобровий супермісяць стане другим із трьох супермісяців цього року та пройде на відстані трохи менш ніж 357 тисяч кілометрів від Землі. За даними NASA, він виглядатиме приблизно на 14% більшим і на 30% яскравішим порівняно зі звичайним повним Місяцем.

Повня настане 4 листопада, а вже 5 листопада Місяць зійде над горизонтом. Найзручніший час для спостереження – вечір 6 листопада, коли Місяць буде у сузір’ї Тельця поруч із зоряним скупченням Плеяд. Для огляду не потрібне спеціальне обладнання, головне – щоб небо було чистим від хмар.

Назва «Бобровий місяць» походить від традицій корінних американців, зокрема племен алгонкінської групи, а також ранніх європейських поселенців, які вели місячний календар для визначення сезонів. Листопад отримав таку назву через активність бобрів, які готуються до зими, та завершальний сезон полювання на цих тварин, коли мисливці збирали їхнє хутро.

Нагадаємо, що у жовтні жителі багатьох країн світу могли спостерігати за надзвичайно яскравим небесним явищем – супермісяцем, відомим як Місяць Мисливця. Це був останній із кількох супермісяців 2025 року, який здався більшим і світлішим через близьке розташування до Землі. За даними астрономів, цього разу Місяць пройшов на мінімальній відстані близько 363 тисяч кілометрів, що зробило його помітно яскравішим навіть неозброєним оком.

Група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків. 

українці Місяць

