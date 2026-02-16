Протистояння президента Чехії і уряду триває: коаліція висунула нового міністра довкілля

Прем’єр Андрей Бабіш запропонував президенту Петру Павлу призначити депутата Ігоря Червени після відмови від Філіпа Турека

Чеська партія «Автомобілісти» висунула депутата парламенту Ігоря Червени кандидатом на посаду міністра захисту довкілля замість скандального Філіпа Турека, навколо якого виник конфлікт між президентом і урядом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеського мовника České Noviny.

Новим кандидатом від «Автомобілістів» став депутат парламенту Ігор Червени. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш уже запропонував його кандидатуру президенту Петру Павлу та очікує швидкого рішення щодо призначення.

Партія висунула нового претендента після того, як президент відмовився призначати на посаду міністра довкілля Філіпа Турека. Павел пояснив свою позицію тим, що політик раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі, а також через звинувачення з боку колишньої дівчини в насильстві.

Конфлікт навколо кандидатури Турека переріс у масштабну політичну суперечку між главою держави та коаліційною партією «Автомобілісти за себе», яка наполягала на його призначенні до уряду. Одним із ключових епізодів стало оприлюднення президентом повідомлень лідера «Автомобілістів», міністра закордонних справ Петра Мацінки, де той намагався тиснути на Павела та погрожував наслідками у разі відмови переглянути рішення.

Наразі Міністерство довкілля Чехії тимчасово очолює глава МЗС Петр Мацінка. Водночас Філіп Турек залишається представником уряду з питань кліматичної політики. Цього місяця він анонсував судовий позов проти президента Петра Павела через суперечку щодо свого непризначення, хоча прем’єр Андрей Бабіш заявив, що питання вважається закритим.

Нагадаємо, що коаліційний уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша пережив першу спробу висловлення вотуму недовіри в Палаті депутатів парламенту. Під час голосування за вотум недовіри уряду проголосували 84 депутати від опозиції. Ще вісім опозиційних парламентарів утрималися. Для відставки кабінету міністрів необхідно щонайменше 101 голос із 200 членів Палати депутатів, тому уряд зберіг повноваження. Коаліцію в парламенті формують представники партій ANO, «Свобода і пряма демократія» та «Автомобілісти за себе». Вони продовжать роботу в чинному складі.