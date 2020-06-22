Україна має забезпечити амортизацію негативних наслідків Covid-19 для енергетичних компаній, - експерт



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Українці побачать переваги відкриття ринку, - директор секретаріату Енергетичного співтовариства

«Пов'язана з Covid-19 криза сприяла обвалу цін на газ. Покупці мають отримати з цього вигоду», – Копач

Директор Секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Януш Копач вважає, що Україна готова до лібералізації ринку природного газу для побутових споживачів, незважаючи на низку не вирішених у галузі питань. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми вважаємо, що Україна готова запустити цю реформу в разі збереження значної уваги до найменш захищених категорій населення і продовження відповідних соціальних програм», - зазначив Копач.

Серед відкритих нині аспектів, паралельне врегулювання яких іще очікує Україну, директор Секретаріату ЕС відзначив оплату небалансів, встановлення належних тарифів на розподіл газу, зміцнення незалежності оператора газотранспортної системи.

Коментуючи питання щодо того, чи вбачає Енергетичне співтовариство які-небудь ризики для запуску реформи, зокрема пов'язані з негативними наслідками Covid-19, Копач зазначив, що будь-який процес трансформації супроводжують певні складнощі, проте за їх правильної ідентифікації та відповідних інструментів із мінімізації та пом'якшення ризики не створюють серйозних причин або виправдань для того, щоб не відкривати ринок.

«Пов'язана з Covid-19 криза, яка спричинила безпрецедентні наслідки для всіх без винятку країн на цій планеті, сприяла також обвалу цін на газ. Покупці мають отримати з цього вигоду. Якщо відкриття роздрібного ринку може бути здійснене, то наразі для цього відповідний момент, оскільки ціни на газ низькі, й немає потреби контролювати їх", - зазначив директор Секретаріату Енергоспівтовариства.

Крім того, він зазначив, що Україна має забезпечити амортизацію негативних для діяльності енергетичних компаній наслідків Covid-19, а не посилювати їх перенесенням відкриття ринку для домогосподарств.

Копач висловив думку, що оператори газорозподільних мереж і регулятор, який затвердив необхідне вторинне законодавство, готові до лібералізації ринку.

«Ми віримо, що населення побачить переваги відкриття ринку, і сподіваємося, що конкуренція серед постачальників створить привабливіші умови для домогосподарств. Водночас ми не очікуємо одразу значних змін у структурі постачань», - зазначив він.

Нагадаємо, держрегулятор затвердив мінімальний розмір плати за доставку газу. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців, а також тих, хто не користувався газом довгий час. Розмір мінімального платежу в Миколаївській області становитиме від 4 до 34 грн на місяць.