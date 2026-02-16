Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)
Унаслідок ДТП травмованих доправили до медичних закладів для надання допомоги
фото: поліція Чернігівщини

Зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус

У Прилуцькому районі Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Аварія трапилася ввечері на автодорозі між селами Петрівське та Знам’янка Сухополов’янської громади. За попередніми даними, зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус.

На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото) фото 1
фото: поліція Чернігівщини

Унаслідок ДТП травмованих доправили до медичних закладів для надання допомоги. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.
 
 Нагадаємо, у  Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. 

Основні причини автопригод на Київщині:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху
  • порушення правил маневрування
  • порушення правил проїзду перехресть.

Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина ДТП поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу
У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу
19 сiчня, 02:01
Рашисти пошкодили важливий енергооб'єкт
Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл
24 сiчня, 09:09
ісля зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево
Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів
25 сiчня, 07:47
Загиблий у ДТП Орест Саламаха: депутат від Львівщини і член бюджетного комітету
Що відомо про нардепа Ореста Саламаху, який загинув у ДТП
26 сiчня, 10:00
ДТП сталася 9 лютого, коли інвестбанкір повертався до Києва
Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП
10 лютого, 09:33
ЗМІ повідомляли, що Адам Кадиров після ДТП перебуває в реанімації
Кадиров уперше прокоментував ДТП, у яке потрапив його син
10 лютого, 06:34
Поліція кваліфікувала дії російського нелюда як порушення законів та звичаїв війни
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
13 лютого, 12:07
Віктор Брагінський очолював столичний метрополітен 10 років
Рік після втечі Брагінського. Що відомо про кримінальні справи ексначальника метро Києва
16 сiчня, 11:41
Через аварію рух в напрямку столиці ускладнився
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
26 сiчня, 17:36

Суспільство

На кордоні з Румунією тимчасово обмежено рух авто: що потрібно знати
На кордоні з Румунією тимчасово обмежено рух авто: що потрібно знати
В Україні хмарно, очікуються дощі та снігопади: прогноз погоди на 16 лютого 2026
В Україні хмарно, очікуються дощі та снігопади: прогноз погоди на 16 лютого 2026
На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)
На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 лютого 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua