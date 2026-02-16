На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)

Унаслідок ДТП травмованих доправили до медичних закладів для надання допомоги

Зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус

У Прилуцькому районі Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Аварія трапилася ввечері на автодорозі між селами Петрівське та Знам’янка Сухополов’янської громади. За попередніми даними, зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус.

фото: поліція Чернігівщини

Унаслідок ДТП травмованих доправили до медичних закладів для надання допомоги. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.



Нагадаємо, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.

Основні причини автопригод на Київщині:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху

порушення правил маневрування

порушення правил проїзду перехресть.

Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.