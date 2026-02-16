На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)
Зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус
У Прилуцькому районі Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.
Аварія трапилася ввечері на автодорозі між селами Петрівське та Знам’янка Сухополов’янської громади. За попередніми даними, зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус.
Унаслідок ДТП травмованих доправили до медичних закладів для надання допомоги. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.
Нагадаємо, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.
Основні причини автопригод на Київщині:
- перевищення безпечної та встановленої швидкості руху
- порушення правил маневрування
- порушення правил проїзду перехресть.
Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.
