«Росії не було сенсу підривати ГЕС». Експоліцейська сіла в тюрму за виправдання війни

В Одесі засуджено поліцейську, яка вела акаунт в Instagram, де виправдовувала військову агресію РФ проти України

Зі слів свідків, обвинувачена погрожувала здати окупантам своїх колег-слідчих

Київський районний суд Одеси визнав винною колишню співробітницю сектору дізнання відділення поліції у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Обвинувачена, працюючи в поліції, не лише схвалювала вторгнення Росії, а й відкрито висловлювала бажання, щоб окупаційні війська захопили Одесу та область. У судовому вироку зазначено, що Валентина Д. систематично поширювала антиукраїнські наративи в соцмережах. Зокрема, через свій Instagram-канал, який мав понад сім тисяч підписників, вона розміщувала публікації, в яких виправдовувала дії Росії та заперечувала її агресію.

Слідство встановило, що експоліцейська використовувала VPN, щоб приховати своє місцезнаходження і свідомо поширювала інформацію, спрямовану на дискредитацію України.

Працівниця одеської поліції виправдовувала підрив окупантами Каховської ГЕС скриншот: Instagram

Працівниця одеської поліції заявляла, що Каховську ГЕС підірвали українці скриншот: Instagram

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році обвинувачена конфліктувала з керівництвом і співробітниками поліції. Її було звільнено через дисциплінарні порушення, але вона домоглася поновлення через суд. У відповідь вона почала кампанію проти колег у соцмережах, викладаючи особисті дані, фото та навіть номери телефонів на сайтах сумнівного характеру.

Свідки також підтвердили, що Валентина Д. активно використовувала Telegram та Instagram, щоб дискредитувати ЗСУ та поширювати проросійські наративи. Вона відкрито заявляла, що передала особисті дані українських правоохоронців росіянам, а також регулярно скаржилася на своїх колег у різні інстанції.

Наприклад, один зі свідків повідомив: у березні 2022 року отримав від обвинуваченої SMS із літерою «Z», а також погрози про те, що «вони прийдуть за вами». Обвинувачена також писала колезі, що передала його особисті дані російським спецслужбам.

Інший свідок переповіла погрози обвинуваченої іншим колегам по службі, які чула особисто. Зокрема, Валентина Д. говорила: якщо прийде «русский мир», то для них (інших поліцейських) настануть негативні наслідки.

На суді експоліцейська заперечила свою провину. Вона заявила, що її переслідують через конфлікти з керівництвом поліції, які почалися ще у 2022 році. Також вона запевняла, що не є адміністратором Instagram-каналу, хоча в її ноутбуці була знайдена відповідна електронна пошта.

До набрання чинності вироку обвинувачена утримуватиметься під вартою в Одеському слідчому ізоляторі.

До слова, 6 червня 2024 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Після чого Каховське водосховище перетворилося на ліс висотою чотири метри. Місцеве медіа показало, який вигляд наразі воно має.