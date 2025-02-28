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На столичній Русанівці дитина провалилася під кригу (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На столичній Русанівці дитина провалилася під кригу (відео)
На щастя, допомога підоспіла вчасно, дитина врятована
скриншот відео

Небайдужі перехожі кинулися рятувати дитину

На столичній Русанівці хлопчик провалився під кригу. Небайдужі кинулися на допомогу і врятували дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки. 

Повідомляється, що дитину, яка провалилася під лід, врятували небайдужі перехожі. Коли саме сталася ця подія, не відомо, однак відео з'явилося 27 лютого.  

Нагадаємо, У Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. 14 лютого на річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків. За словами свідків, один із хлопців ігнорував зауваження перехожих і вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою, та він провалився. Його друг спробував допомогти і теж опинився у воді. Їх врятували небайдужі люди.

Поліція неодноразово нагадувала правила безпеки:

  • заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • заборонено спускатися на лижах, санчатах тощо з крутого берега на неперевірений на міцність та товщину лід;
  • заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід у місці з’єднання річок та у випадку швидкої течії річки у цьому місці;
  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди та переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • якщо хтось провалився під лід на ваших очах, надавати допомогу слід лише тоді, коли ви впевнені у власній безпеці та силі. Якщо ні, треба кликати на допомогу інших людей або телефонувати до служб порятунку –102 та 101.

Раніше у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС. Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр надав деталі трагедії. Однак решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають, наймолодшому – лише девʼять років.

Теги: правила безпеки правила відео дитина водойма Київ

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