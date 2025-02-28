На столичній Русанівці дитина провалилася під кригу (відео)

Небайдужі перехожі кинулися рятувати дитину

На столичній Русанівці хлопчик провалився під кригу. Небайдужі кинулися на допомогу і врятували дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що дитину, яка провалилася під лід, врятували небайдужі перехожі. Коли саме сталася ця подія, не відомо, однак відео з'явилося 27 лютого.

У столиці на Русанівці небайдужі врятували з води хлопчика, що провалився під кригу pic.twitter.com/tFbTD8cnm9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2025

Нагадаємо, У Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. 14 лютого на річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків. За словами свідків, один із хлопців ігнорував зауваження перехожих і вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою, та він провалився. Його друг спробував допомогти і теж опинився у воді. Їх врятували небайдужі люди.

Поліція неодноразово нагадувала правила безпеки:

заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

заборонено спускатися на лижах, санчатах тощо з крутого берега на неперевірений на міцність та товщину лід;

заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід у місці з’єднання річок та у випадку швидкої течії річки у цьому місці;

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди та переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

якщо хтось провалився під лід на ваших очах, надавати допомогу слід лише тоді, коли ви впевнені у власній безпеці та силі. Якщо ні, треба кликати на допомогу інших людей або телефонувати до служб порятунку –102 та 101.

Раніше у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС. Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр надав деталі трагедії. Однак решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають, наймолодшому – лише девʼять років.