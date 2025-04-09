На Одещині дитина розмалювала губною помадою могили на кладовищі, аби «розважитись»

Матері дитини загрожує покарання штрафом у сумі 5100 гривень

В місті Ананьїв Одеської області школярка розмалювала надгробки на цвинтарі. За дії дівчинки відповідатиме її мати. Як передає «Главком», про це повідомила поліція Одещини.

Поліція отримала повідомлення, що п’ять надгробків на цвинтарі вимазані невідомою речовиною. Це помітили родичі померлих, чиї поховання зазнали пошкоджень.

«Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановила, що пам'ятники розмалювала губною помадою місцева 12-річна школярка, яка у такий спосіб розважалася», – йдеться у заяві.

Оскільки дівчинка не досягла віку, з якого настає відповідальність за вчинене нею правопорушення, то за її дії відповідатиме мати, повідомили в поліції.

Щодо жінки ми склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Жінці загрожує покарання штрафом у сумі 5100 гривень.

«Дитину попередили про неприпустимість подібних витівок, а матері нагадали про обов’язок виховувати доньку та контролювати, де, з ким і як вона проводить вільний час», – сказав начальник сектору поліційної діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Максим Шихірев.

Нагадаємо, на кладовищі «Сабарів-1» у Вінниці невідомі вдруге пограбували могилу військового Назарія «Грєнки» Гринцевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, напередодні, 30 березня, до них звернулася мати загиблого бійця. Вона заявила, що з могили її сина було викрадено дерев’яну булаву та три коштовні свічки.

До слова, львів’янку, яка у жовтні сплюндрувала десятки могил військових на Личаківському цвинтарі, примусово госпіталізували до психлікарні. Жінці констатували хронічне психічне захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lviv.media.

У ніч на неділю, 20 жовтня 2024 року, львів’янка пошкодила могили 39 воїнів на полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря. Зокрема жінка розбила вази для квітів і лампадки, перекинула вінки й портрети загиблих.