Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині дитина розмалювала губною помадою могили на кладовищі, аби «розважитись»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині дитина розмалювала губною помадою могили на кладовищі, аби «розважитись»
Поліція отримала повідомлення, що п’ять надгробків на цвинтарі вимазані невідомою речовиною
фото ілюстративне з відкритих джерел

Матері дитини загрожує покарання штрафом у сумі 5100 гривень

В місті Ананьїв Одеської області школярка розмалювала надгробки на цвинтарі. За дії дівчинки відповідатиме її мати. Як передає «Главком», про це повідомила поліція Одещини.

Поліція отримала повідомлення, що п’ять надгробків на цвинтарі вимазані невідомою речовиною. Це помітили родичі померлих, чиї поховання зазнали пошкоджень.

«Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановила, що пам'ятники розмалювала губною помадою місцева 12-річна школярка, яка у такий спосіб розважалася», – йдеться у заяві.

Оскільки дівчинка не досягла віку, з якого настає відповідальність за вчинене нею правопорушення, то за її дії відповідатиме мати, повідомили в поліції.

Щодо жінки ми склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Жінці загрожує покарання штрафом у сумі 5100 гривень.

«Дитину попередили про неприпустимість подібних витівок, а матері нагадали про обов’язок виховувати доньку та контролювати, де, з ким і як вона проводить вільний час», – сказав начальник сектору поліційної діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Максим Шихірев.

Нагадаємо, на кладовищі «Сабарів-1» у Вінниці невідомі вдруге пограбували могилу військового Назарія «Грєнки» Гринцевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, напередодні, 30 березня, до них звернулася мати загиблого бійця. Вона заявила, що з могили її сина було викрадено дерев’яну булаву та три коштовні свічки. 

До слова, львів’янку, яка у жовтні сплюндрувала десятки могил військових на Личаківському цвинтарі, примусово госпіталізували до психлікарні. Жінці констатували хронічне психічне захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lviv.media.

У ніч на неділю, 20 жовтня 2024 року, львів’янка пошкодила могили 39 воїнів на полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря. Зокрема жінка розбила вази для квітів і лампадки, перекинула вінки й портрети загиблих.

Читайте також:

Теги: кладовище діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Львові «динамівець» провів виховну розмову з юним вболівальником
Ярмоленко прокоментував своє резонансне спілкування із юним уболівальником
7 квiтня, 09:55
За словами посадовця, дані, які були задокументовані в рамках цієї програми «захищені»
США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей
28 березня, 18:25
Техніка, яка працює на місці поховань
На Чернігівщині зруйновано цвинтар, де поховані жертви Голодомору: реакція влади
25 березня, 20:55
У роки Голодомору в Івківцях загинуло від голоду щонайменше 162 людини
На Чернігівщині місцева влада зрівняла із землею кладовище з жертвами Голодомору
25 березня, 14:27
Залужний робить селфі з юним футболістом
Залужний поділився світлинами з юними українськими футболістами у Лондоні
23 березня, 22:19
У Києві батьки обирали такі рідковживані імена: Аквамарін, Квітка, Сіріус, Ірма....
Як кияни називали дітей у 2024 році? Список унікальних імен
21 березня, 15:34
На порушників правоохоронці склали протокол
У Вінниці група підлітків побила хлопця: як відреагувала поліція
20 березня, 14:10
Два роки тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля та дитячої обмудсменки РФ за депортацію українських дітей
Єрмак розповів, скільки українських дітей викрала Росія
17 березня, 16:16
DOGE нещодавно закінчив фінансування гуманітарної оперативної групи
DOGE Ілона Маска зупинив фінансування групи, яка розшукувала українських дітей
15 березня, 12:06

Новини

На Одещині дитина розмалювала губною помадою могили на кладовищі, аби «розважитись»
На Одещині дитина розмалювала губною помадою могили на кладовищі, аби «розважитись»
Одеські митники виявили морозиво з неочікуваним сюрпризом (фото)
Одеські митники виявили морозиво з неочікуваним сюрпризом (фото)
В Одесі відкрилася унікальна фотовиставка за участі авторів з особливими потребами
В Одесі відкрилася унікальна фотовиставка за участі авторів з особливими потребами
Мешканка Одеси тримає вдома сімох щурів
Мешканка Одеси тримає вдома сімох щурів
Квітневий сюрпризи природи: Одесу та область засипало снігом
Квітневий сюрпризи природи: Одесу та область засипало снігом
СБУ викрила командування, причетне до обстрілу Палацу Потоцького в Одесі
СБУ викрила командування, причетне до обстрілу Палацу Потоцького в Одесі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
57K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
24K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
15K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
11K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua