Усі гроші – від мами. Держслужбовці прикриваються хитрою схемою: деталі від НАЗК

Під час повних перевірок декларацій Національне агентство фіксує численні випадки, коли декларанти для підтвердження джерел походження коштів посилаються на нібито отримані подарунки від близьких осіб

У декларації за 2022 рік голова Очаківської міської ради Миколаївської області вказав про отриманий подарунок від матері на понад 9,1 млн грн на підставі нотаріально посвідченого договору дарування. Під час повної перевірки встановлено, що розмір подарунка значно перевищує розмір доходів матері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Також у декларації за 2023 рік завідувач Арцизької державної нотаріальної контори в Одеській області вказав про отриманий подарунок у грошовій формі від матері на понад 18,28 млн грн, отриманий згідно з нотаріальним договором дарування. Водночас, під час повної перевірки не підтверджено фінансової спроможності батьків для здійснення такого подарунка.

Зазначається, що під час повних перевірок декларацій Національне агентство фіксує численні випадки, коли декларанти для підтвердження джерел походження коштів, зазначених у розділі 12 «Грошові активи» декларації, посилаються на нібито отримані подарунки від близьких осіб – батьків, бабусь і дідусів, братів, сестер, хрещених тощо.

Так, секретар судового засідання Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у своїй декларації за 2023 рік задекларувала понад 8 млн грн готівки, джерелами походження яких вказано – подарунок від хрещених. Проте під час повної перевірки не встановлено обставин, що підтверджують отримання такого подарунка.

Подібну ситуацію виявлено і під час перевірки декларації депутата Закарпатської обласної ради, який у декларації за 2023 рік вказав значну суму заощаджень, джерелами походження яких вказав – грошовий подарунок від батьків. Водночас жодних підтверджуючих документів, які б засвідчували фінансову спроможність батьків здійснити такий дарунок надано не було і під час перевірки не встановлено.

Наразі щодо усіх справ здійснюється досудове розслідування.

НАЗК наголошує, що грошові подарунки на понад 3,4 млрд грн щороку декларують публічні службовці. За останні роки залишається стабільною практика відображення у деклараціях значних сум отриманих подарунків у грошовій формі. Так, у поданих деклараціях:

за 2021 рік у 24,2 тис. декларацій зазначено грошових подарунків на 3,48 млрд грн;

за 2022 рік – у 20,3 тис. декларацій – на 3,92 млрд грн;

за 2023 рік – у 24,2 тис. декларацій – на 3,52 млрд грн;

за 2024 рік – у 25,4 тис. декларацій – на 4,39 млрд грн.

До слова, голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував квартиру синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ідеться про житло площею 84,8 кв. м у Києві вартістю 4,95 млн грн. Власником цієї нерухомості син-«бебівець» став 25 липня на підставі договору дарування, який посвідчив приватний нотаріус із Кропивницького.

Як повідомлялося, за перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тис. декларацій, за даними НАЗК. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кожна восьма декларація згодом була виправлена.