Урожай овочів та фруктів: нардеп засмутив прогнозом

Чернявський запевнив, що ніякого голоду бути не може

Урожайність буде на 11% меншою, ніж торік, каже замголови профільного комітету Верховної Ради

Різкі погодні коливання в цьому році негативно вплинуть на врожай. Фермери зберуть менше овочів, фруктів та ягід. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський в інтерв’ю Новини. Live.

Погодні примхи створили додаткові ризики для агросектору. Але фермери поступово адаптуються до кліматичних змін за рахунок впровадження нових технологій та методів культивації рослин, каже депутат.

Чернявський повідомив, що загалом в Україні прогнозується зниження на 11% урожаю овочів та плодово-ягідної продукції в порівнянні з цифрами 2024 року.

«Очікуємо, що результат буде трохи нижчим, ніж минулого року, десь приблизно на 11%. Попередньо по овочах прогнозується 7,3 млн тонн, плодово-ягідних культур – 1,8 млн тонн, а картоплі – близько 19,3 млн тонн», – каже народний обранець

При цьому Чернявський запевнив, що ніякого голоду бути не може. Підприємці подекуди навіть переробляють і відправляють продукцію на експорт. За словами депутата, ситуація кілька років тому була значно скрутнішою.

Нагадаємо, експерти прогнозують суттєве зниження цін на картоплю у 2025 році. У жовтні – на початку нового сезону – вартість цього овочу може становити близько 10 гривень за кілограм.

Також український сорт картоплі «Щедрик» здатний відлякати будь-якого колорадського жука. У його генеалогії п'ять диких видів картоплі.

Загалом наразі українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. Оскільки галузь рослинництва зазнала збитків через несприятливі погодні умови, потреба закривається переважно шляхом експорту тепличних овочів з Туреччини.