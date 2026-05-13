Художник Іван Марчук пояснив, звідки у росіян його полотна

glavcom.ua
Наталія Порощук
Колекція робіт Марчука, ймовірно, могла залишитися у сина колишнього секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста – Віталія
Марчук: За часів СРСР я мав три чи чотири виставки у Москві, і в мене купляли там картини

Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому 12 травня виповнилося 90 років, зауважив, що не знає, які саме його картини нині можуть залишатися в Росії, адже за роки творчості полотна розійшлися по всьому світу. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Картини протягом усього мого життя розійшлися по світу», – наголосив митець.

Помічниця художника та мистецтвознавиця Тамара Стрипко заявила, що шахраї, які зазіхнули на авторські права Марчука, розгорнули кампанію проти митця та поширюють інформацію про продаж його робіт на російських аукціонах. Водночас вона наголосила, що сам художник  жодної роботи на мистецький аукціон не подав.

«Усе, що виходить на аукціони Sotheby’s, Goldens, Bonhams та інші – це все вторинний ринок. Це роботи, які люди колись отримали переважно як дарунок і тепер мають право виставляти на аукціони. Тож не виключено, що вони можуть з'являтися і на російських аукціонах.  Хоча в Росії справді можуть бути картини Маестро. Наприклад, вони були в колишньому готелі «Україна» (нині «Radisson Collection, Москва» – «Главком»). Марчук, працюючи тоді в художньому комбінаті, був відряджений туди. Цілих дев'ять його картин перебували в інтер'єрах цього готелю. Де вони зараз, не відомо? Уже й готель давно перейменували», – розповіла Стрипко.

Також помічниця зазначила, що гарна колекція робіт Марчука, ймовірно, могла залишитися у сина колишнього секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста – Віталія. «Коли Шелеста-старшого відправили у Москву через «неблагонадійність», щоб він був під наглядом Центрального Комітету, син переїхав туди разом із ним. Самого Віталія Шелеста вже шість років як немає, тож чи «живуть» картини в його родині чи деінде – невідомо», – додала вона.

«За часів СРСР я мав три чи чотири виставки у Москві, і в мене купляли там картини. Одна з них «Червона книга» називається, на ній – купа птахів, накрита сіткою. Відтоді вона ніде не «спливала», – підсумував Марчук.

Нагадаємо, 12 травня відзначив свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому виповнилося 90 років.

Зауважимо, що у день народження Івана Марчука, 12 травня, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях. 

До слова, народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

