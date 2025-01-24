Столична підприємниця натендерила 0,6 млн грн на постачанні люксових смартфонів чиновникам

Столична підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована з 2019 року отримала державних підрядів по всій Україні на 26,6 млн грн

Чималий прибуток бізнесвумен принесли СБУ та сільрада на Полтавщині

Підприємиця Олена Гордієнко з Києва у 2024 році заробила 643 тис. грн, поставляючи державним установам елітні смартфони. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники».

Дороге замовлення у ФОП Гордієнко Олена Петрівна робило, зокрема, Управління Служби безпеки України в Одеській області. 28 листопада за результатами тендера спецслужбовці замовили мобільних телефонів на 468 тис. грн.

Ідеться про 10 смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256Gb Titanium Black по 46,8 тис. грн за одиницю. Поставити пристрої в Одесу підрядник мав до 12 грудня 2024 року.

Samsung Galaxy S24 Ultra фото з відкритих джерел

Samsung Galaxy S24 Ultra – це модель із флагманської лінійки, презентованої в січні 2024 року. Смартфони діагоналлю 6,8 дюйма мають процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативну пам’ять 12 ГБ та вбудовану пам’ять 256 ГБ, а також акумулятор на 5000 мАг. Основна камера – 200+50+12+10 Мп, фронтальна – 12 Мп.

Пристрій підтримує відеозйомку в форматі 8K. Корпус смартфона скляний із титановою рамкою. З особливостей – інтегрований штучний інтелект, захист від води та пилу IP68, вбудований стилус S Pen, функція Vision Booster (екран пристрою залишається читабельним навіть за яскравого освітлення), режим PowerShare (смартфон може служити джерелом заряду для інших гаджетів).

скриншот з сайту Hotline

За даними сервісу порівняння цін Hotline, нині в інтернет-магазинах обраний спецслужбовцями флагман продається від 37,9 тис. грн до 50,9 тис. грн, а у великих відомих мережевих магазинах – по 49,5 тис. грн.

Крім того, клієнтом Олени Гордієнко стала Пришибська сільська рада (Кременчуцький району Полтавської області), яка 29 серпня уклала з підприємницею договір на поставку мобільних телефонів загальною вартістю 175 тис грн.

Apple iPhone 15 Pro фото з відкритих джерел

Підрядник мав доставити в село Пришиб чотири люксові смартфони до 13 вересня 2024 року. Зокрема, сільрада замовила два смартфони Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 тис. грн.

скриншот з сайту Hotline

За даними Hotline, в інтернет-магазинах нині цей смартфон продається за 36,9-54,3 тис. грн, а у великих мережевих магазинах – від 46,9 тис. грн.

Крім того, Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн. Вони мають діагональ 6,1 дюйма, оперативну пам’ять 4 ГБ, вбудовану пам’ять 512 ГБ, основну камеру на 50+48+48 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, фронтальну камеру на 10 Мп, корпус із алюмінію і скла.

Сервіс Hotline показує, що зараз в інтернет-магазинах цю модель продають за 34,4-41,8 тис. грн.

Google Pixel 8 Pro фото: glavcom.ua

Підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована в Києві в 2019 році. Відтоді вона отримала державних підрядів по всій Україні на 26,6 млн грн. Із них за 2024 рік – на 7,8 млн грн.

Нагадаємо, у 2025 році вийде новий бюджетний смартфон від Apple. Вже з’явились чутки, який він буде мати вигляд і як називатиметься.