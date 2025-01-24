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Столична підприємниця натендерила 0,6 млн грн на постачанні люксових смартфонів чиновникам

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Столична підприємниця натендерила 0,6 млн грн на постачанні люксових смартфонів чиновникам
Столична підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована з 2019 року отримала державних підрядів по всій Україні на 26,6 млн грн
фото з відкритих джерел

Чималий прибуток бізнесвумен принесли СБУ та сільрада на Полтавщині

Підприємиця Олена Гордієнко з Києва у 2024 році заробила 643 тис. грн, поставляючи державним установам елітні смартфони. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники».

Дороге замовлення у ФОП Гордієнко Олена Петрівна робило, зокрема, Управління Служби безпеки України в Одеській області. 28 листопада за результатами тендера спецслужбовці замовили  мобільних телефонів на 468 тис. грн.

Ідеться про 10 смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256Gb Titanium Black по 46,8 тис. грн за одиницю. Поставити пристрої в Одесу підрядник мав до 12 грудня 2024 року.

Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra
фото з відкритих джерел

Samsung Galaxy S24 Ultra – це модель із флагманської лінійки, презентованої в січні 2024 року. Смартфони діагоналлю 6,8 дюйма мають процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативну пам’ять 12 ГБ та вбудовану пам’ять 256 ГБ, а також акумулятор на 5000 мАг. Основна камера – 200+50+12+10 Мп, фронтальна – 12 Мп.

Пристрій підтримує відеозйомку в форматі 8K. Корпус смартфона скляний із титановою рамкою. З особливостей – інтегрований штучний інтелект, захист від води та пилу IP68, вбудований стилус S Pen, функція Vision Booster (екран пристрою залишається читабельним навіть за яскравого освітлення), режим PowerShare (смартфон може служити джерелом заряду для інших гаджетів).

Столична підприємниця натендерила 0,6 млн грн на постачанні люксових смартфонів чиновникам фото 1
скриншот з сайту Hotline

За даними сервісу порівняння цін Hotline, нині в інтернет-магазинах обраний спецслужбовцями флагман продається від 37,9 тис. грн до 50,9 тис. грн, а у великих відомих мережевих магазинах – по 49,5 тис. грн.

Крім того, клієнтом Олени Гордієнко стала Пришибська сільська рада (Кременчуцький району Полтавської області), яка 29 серпня уклала з підприємницею договір на поставку мобільних телефонів загальною вартістю 175 тис грн. 

Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro
фото з відкритих джерел

Підрядник мав доставити в село Пришиб чотири люксові смартфони до 13 вересня 2024 року. Зокрема, сільрада замовила два смартфони Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 тис. грн.

Столична підприємниця натендерила 0,6 млн грн на постачанні люксових смартфонів чиновникам фото 2
скриншот з сайту Hotline

За даними Hotline, в інтернет-магазинах нині цей смартфон продається за 36,9-54,3 тис. грн, а у великих мережевих магазинах – від 46,9 тис. грн.

Крім того, Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн. Вони мають діагональ 6,1 дюйма, оперативну пам’ять 4 ГБ, вбудовану пам’ять 512 ГБ, основну камеру на 50+48+48 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, фронтальну камеру на 10 Мп, корпус із алюмінію і скла.

Сервіс Hotline показує, що зараз в інтернет-магазинах цю модель продають за 34,4-41,8 тис. грн.

Google Pixel 8 Pro
Google Pixel 8 Pro
фото: glavcom.ua

Підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована в Києві в 2019 році. Відтоді вона отримала державних підрядів по всій Україні на 26,6 млн грн. Із них за 2024 рік – на 7,8 млн грн.

Нагадаємо, у 2025 році вийде новий бюджетний смартфон від Apple. Вже з’явились чутки, який він буде мати вигляд і як називатиметься. 

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Теги: модель Україна тендер держзакупівлі смартфон штучний інтелект Pixel інтернет

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