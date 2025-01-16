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Більше мільйона на рекламу міської ради. Прифронтова Дніпропетровщина проводить тендер

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Більше мільйона на рекламу міської ради. Прифронтова Дніпропетровщина проводить тендер
Тендери щодо інформаційних та рекламних послуг Камʼянської ради разом мають очікувану вартість 1,6 млн грн
фото з відкритих джерел

DeepStateMap: Відстань від окупованих РФ територій у Донецькій області до кордону із Дніпропетровською областю – близько 6 км

Відділ реклами Кам'янської міської ради Дніпропетровської області оголосив про проведення двох тендерів, які стосуються інформаційних послуг та реклами. Про це стало відомо із сайту державних закупівель Prozorro.

Так, на сайті зʼявилося два тендери. Перший: інформаційні послуги (висвітлення діяльності виконавчих органів Кам'янської міської ради у мережі Інтернет). Очікувана вартість: 1,3 млн грн.

Згідно із формою тендерної пропозиції, висвітлення діяльності виконавчих органів Кам'янської міської ради у мережі Інтернет включає:

  • підвищення інформованості населення щодо діяльності виконавчих органів Кам'янської міської ради, шляхом розміщення рекламно-інформаційних матеріалів, публікацій в мережі інтернет, на регіональних та загальноукраїнських інтернет-ресурсах;
  • розміщення соціальної реклами;
  • розміщення привітань з нагоди державних, місцевих свят та пам’ятних дат;
  • анонсування програм заходів, участь в яких приймають представники виконавчих органів міської ради;
  • розміщення звернень посадових осіб.

Прийом пропозицій розпочався 15 січня і триватиме до 23 січня.

Більше мільйона на рекламу міської ради. Прифронтова Дніпропетровщина проводить тендер фото 1
скриншот: zakupivli.pro

Другий тендер: рекламні та маркетингові послуги (послуга з інформування населення Кам’янської міської територіальної громади Дніпропетровської області щодо діяльності Кам'янської міської ради та її виконавчих органів в мережі Інтернет).

У порівнянні із попереднім тендером, очікувана вартість значно менша: 300 тис. грн. Прийом пропозицій розпочався 13 січня і триватиме до 21 січня.

Згідно із додатком №3 до тендерної документації, виконавець бере на себе виконання таких послуг:

Інформування населення Кам’янської міської територіальної громади Дніпропетровської області щодо діяльності Кам'янської міської ради та її виконавчих органів через мережу Інтернет, яке включає:

  • Підвищення інформованості населення щодо діяльності Кам’янської міської ради та її виконавчих органів, ініціатив, проектів та іншої соціально-важливої інформації, шляхом розміщення повідомлень та рекламно-інформаційних матеріалів, публікацій в мережі Інтернет;
  • анонсування програм заходів, участь в яких приймає Кам’янська міська рада та її виконавчі органи; - розміщення звернень посадових осіб Кам’янської міської ради та її виконавчих органів;
  • висвітлення іншої соціально-важливої інформації відповідно до заявок і завдань міської ради та її виконавчих органів;
  • виготовлення інформаційних повідомлень та рекламно-інформаційних матеріалів.
Більше мільйона на рекламу міської ради. Прифронтова Дніпропетровщина проводить тендер фото 2
скриншот: zakupivli.pro

У 2025 році це перші тендери повʼязані із рекламною діяльністю, хоча минулого 2024 року, на сайті закупівель вже є три завершені тендери, які мають ідентичні назви до цьогорічних.

Більше мільйона на рекламу міської ради. Прифронтова Дніпропетровщина проводить тендер фото 3
скриншот: zakupivli.pro

Якщо у 2025 році очікувана вартість за інформаційні послуги складає 1,3 млн грн, то минулого року вона складала лише 98 895 тис. грн.

Більше мільйона на рекламу міської ради. Прифронтова Дніпропетровщина проводить тендер фото 4
скриншот: zakupivli.pro

Водночас згідно із останніми даними DeepStateMap, відстань від окупованих Росією територій у Донецькій області до адміністративного кордону із Дніпропетровською областю – близько 6 км.

Більше мільйона на рекламу міської ради. Прифронтова Дніпропетровщина проводить тендер фото 5
скриншот: deepstatemap.live
Територіальні громади у межах новостворених районів Дніпропетровської області
Територіальні громади у межах новостворених районів Дніпропетровської області
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, третій місяць поспіль мешканці кількох мікрорайонів Херсона протестують проти зведення в місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Містяни побоюються: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва. Але місцеву владу це не зупиняє – на підході новий багатомільйонний проєкт. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?».

Також «Главком» повідомляв, що в Києві правоохоронці оголосили підозру у службовій недбалості начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської райдержадміністрації, який за два мільйони гривень відремонтував укриття у будинку, хоча ці роботи того не коштували. 

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Теги: інтернет тендер Дніпропетровщина ProZorro послуги населення

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