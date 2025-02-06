Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Кривому Розі викрадено майже 2 млн грн на ремонтах укриттів в закладах освіти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі викрадено майже 2 млн грн на ремонтах укриттів в закладах освіти
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно всіх 6 зловмисників
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фігуранти внесли завищені ціни будівельних матеріалів до офіційних документів та таким чином привласнили бюджетні гроші

У Кривому Розі судитимуть ексначальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників, які викрали понад 1,8 млн грн на ремонтах укриттів. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що колишня начальниця розробила план по викраденню бюджетних грошей та залучила до злочину директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.

Розробила план привласнення грошей екс-начальниця відділу освіти виконкому
Розробила план привласнення грошей екс-начальниця відділу освіти виконкому
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фігуранти внесли завищенні ціни будівельних матеріалів до офіційних документів, потім перерахували гроші на рахунки підконтрольних підприємств та розділили вкрадені 1,8 млн грн. між собою.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно всіх 6 зловмисників. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім того, на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму майже 9,5 млн грн, також подано позов до цивільного суду про відшкодування збитків.

При обшуку знайшли гроші
При обшуку знайшли гроші
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який входить до системи сил логістики Збройних сил України, та їх пособникам, які заволоділи понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ. Про це повідомляє ДБР.

Раніше працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудові розслідування щодо розтрати майна керівником одного із центральних управлінь ДСНС та начальниці одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Києві, яка організувала закупівлю обладнання за завищеними цінами.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція заявили, що викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація (КМДА). Про це повідомляє пресцентр СБУ.  За матеріалами справи, посадовці однієї із районних адміністрацій міста Києва нібито привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн грн, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста. Як встановило розслідування, до організації оборудки нібито причетна очільниця місцевого управління освіти.

Читайте також:

Теги: кримінал укриття слідство гроші прокуратура ремонт суд Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
За підпал авто військового неповнолітній має прочитати патріотичну книжку – вирок суду
За підпал авто військового неповнолітній має прочитати патріотичну книжку – вирок суду
У Кривому Розі викрадено майже 2 млн грн на ремонтах укриттів в закладах освіти
У Кривому Розі викрадено майже 2 млн грн на ремонтах укриттів в закладах освіти
ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для ЗСУ
ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для ЗСУ
Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю
Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю
На Дніпропетровщині невідомі підпалили військову автівку
На Дніпропетровщині невідомі підпалили військову автівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
48K
Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець
26K
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
25K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
11K
Під Тихим океаном знайдено восьмий континент: науковці розкрили нові сенсаційні подробиці

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua