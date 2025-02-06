У Кривому Розі викрадено майже 2 млн грн на ремонтах укриттів в закладах освіти

Фігуранти внесли завищені ціни будівельних матеріалів до офіційних документів та таким чином привласнили бюджетні гроші

У Кривому Розі судитимуть ексначальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників, які викрали понад 1,8 млн грн на ремонтах укриттів. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що колишня начальниця розробила план по викраденню бюджетних грошей та залучила до злочину директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.

Розробила план привласнення грошей екс-начальниця відділу освіти виконкому фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фігуранти внесли завищенні ціни будівельних матеріалів до офіційних документів, потім перерахували гроші на рахунки підконтрольних підприємств та розділили вкрадені 1,8 млн грн. між собою.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно всіх 6 зловмисників. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім того, на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму майже 9,5 млн грн, також подано позов до цивільного суду про відшкодування збитків.

При обшуку знайшли гроші фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який входить до системи сил логістики Збройних сил України, та їх пособникам, які заволоділи понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ. Про це повідомляє ДБР.

Раніше працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудові розслідування щодо розтрати майна керівником одного із центральних управлінь ДСНС та начальниці одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Києві, яка організувала закупівлю обладнання за завищеними цінами.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція заявили, що викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація (КМДА). Про це повідомляє пресцентр СБУ. За матеріалами справи, посадовці однієї із районних адміністрацій міста Києва нібито привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн грн, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста. Як встановило розслідування, до організації оборудки нібито причетна очільниця місцевого управління освіти.