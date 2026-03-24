Прем’єрка Литви розкрила походження дрона, що впав у країні

Безпілотник збився з курсу під час нічної атаки по об’єктах РФ

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що безпілотник, який перетнув повітряний простір країни та вибухнув у Варенському районі, був українського походження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Delfi.

За словами глави уряду, безпілотник відхилився від курсу під час проведення української операції проти Росії. «Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов’язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії», – заявила Ругінене.

Йдеться про нічну атаку, зокрема по нафтотерміналу в Приморську. Водночас прем’єрка наголосила, що наразі зарано говорити про конкретний тип безпілотника. Відповідні висновки мають бути зроблені після завершення розслідування. «Відповідь на це питання буде надано в ході розслідування, яке триває», – зазначила вона.

Нагадаємо, що в Литві зафіксували вибух невідомого об’єкта поблизу кордону у Варенському районі. На місці виявили уламки, зокрема двигун, характерний для дронів. Об’єкт упав у водойму, після чого розпочалися роботи з його ідентифікації.

До слова, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед».

Те, що починалося як відчайдушна спроба зупинити ворожі атаки підручними засобами, сьогодні стало повноцінною технологією, яка викликає інтерес навіть у США та країн Близького Сходу. Головною перевагою такого підходу є економічна доцільність, адже використання зенітних ракет вартістю у $2 млн проти дешевих безпілотників виявилося виснажливим. Натомість українські розробки, такі як дрони-перехоплювачі вартістю близько $2200, дозволяють не лише ефективно знищувати цілі, а й повторно використовувати апарати після незначного ремонту.