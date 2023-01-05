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До України йде негода: якою буде погода 5 січня

Альона Боженко
glavcom.ua
До України йде негода: якою буде погода 5 січня
Прогноз погоди на 5 січня
фото ілюстративне

У Київській області та в столиці 5 січня буде хмарно з проясненнями

У четвер, 5 січня, в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі опади прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області. Вдень в Україні дощі. Вночі у північних областях, а вдень на північному сході - мокрий сніг. Місцями - налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

На високогір'ї Карпат буде значний мокрий сніг. Пориви вітру сягнуть 20-25 м/с. Крім того, буде хуртовина. Протягом доби температура повітря близько 0°.

Вночі температура повітря від 3° тепла до 2° морозу. Лише на сході - 0-5° морозу. Вдень в Україні +3-8°. Втім, в західних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +10°.

У Київській області та в столиці 5 січня буде хмарно з проясненнями. В регіоні дощитиме, а вночі дощ буде з мокрим снігом. Швидкість південно-західного та західного вітеру 7-12 м/с. Вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с. 

В області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. В Києві вночі 0-2° тепла, а вдень 5-7°.

До України йде негода: якою буде погода 5 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря негода зима

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