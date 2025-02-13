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Трамп анонсував першу зустріч з Путіним у Саудівській Аравії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп анонсував першу зустріч з Путіним у Саудівській Аравії
Стали відомі нові подробиці зустрічі Трампа і Путіна
фото із відкритих джерел

За словами Трампа, зустріч відбудеться в «не надто віддаленому майбутньому»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії, повідомляє Politico.

«Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що очікує побачити свого російського колегу Володимира Путіна в Саудівській Аравії для їхньої першої зустрічі з моменту вступу республіканця на посаду», – йдеться у статті. 

За даними журналістів, Трамп висловив таке припущення журналістами президентського пулу в Овальному кабінеті. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

«Зрештою, ми очікуємо на зустріч. Фактично, ми очікуємо, що він приїде сюди (до США – «Главком»), а я поїду туди (до Росії – «Главком»), і ми зустрінемося також, ймовірно, в Саудівській Аравії вперше, і подивимося, чи зможемо ми щось зробити», – сказав Трамп журналістам.

Трамп зробив це припущення після майже 90-хвилинної телефонної розмови з Путіним, під час якої двоє лідерів обговорювали припинення повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, Дональд Трамп одним телефонним дзвінком фактично змінив багаторічний підхід США до війни в Україні. 

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Теги: політика путін Саудівська Аравія переговори Дональд Трамп

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