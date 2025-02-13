Три сценарії завершення війни в Україні після розмови Трампа та Путіна: версія Bloomberg

Попри впевненість Трампа, поки неясно, чи вдасться досягти мирної угоди – Bloomberg

Аналітики Bloomberg описали три можливі сценарії завершення війни Росії та України. Сценарії представлені в статті агентства, присвяченій телефонним переговорам президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Попри впевненість Трампа, поки неясно, чи вдасться досягти мирної угоди, оскільки Путін, як і раніше, «не виявляє схильності до компромісів», пише Bloomberg. Однак агентство вважає, що «широкі контури» врегулювання ситуації в Україні вже видно. Ось як їх бачать аналітики:

Базовий (найбільш ймовірний) сценарій

Аналітики пишуть, що у найближчому майбутньому анексовані Росією території України залишаться в «підвішеному стані» та під фактичним контролем РФ. Можливі певні територіальні обміни, зокрема включення частини зайнятої ЗСУ Курської області.

Водночас, за словами аналітиків, Україна отримає певні гарантії безпеки, а основна частина переговорів буде зосереджена на тому, наскільки ці гарантії будуть міцними. Оскільки вступ України до НАТО, ймовірно, поки виключається, виконання зобов’язань за цими гарантіями залежатиме від рішень майбутніх політичних лідерів. Якщо Європі вдасться налагодити контакти з Білим домом, вона може переконати США зберегти підтримку України, поки країни ЄС нарощуватимуть власні можливості у цьому напрямку.

Найкращий сценарій

США та європейські країни пообіцяють втрутитися, якщо Росія порушить умови мирної угоди. Але загроза прямого конфлікту з РФ викликає занепокоєння навіть у найзатятіших прихильників України, зазначає Bloomberg.

Натомість союзники Києва можуть пообіцяти збільшити військову допомогу Україні. Також повторно запровадити або посилити санкції проти РФ, допомогти у розвитку української оборонної промисловості та реформувати ЗСУ, щоб вони стали головним стримувальним фактором для Росії. Такий варіант розвитку подій також може відкрити Україні шлях до вступу в Європейський Союз протягом 10 років, що, своєю чергою, дозволить зміцнити східний фланг ЄС.

Найгірший сценарій

Трамп може втратити інтерес до майбутнього України ще до укладення будь-якої угоди, припинити військову та фінансову допомогу, залишивши Європу самостійно розв'язувати всі проблеми.

Також аналітики пишуть, що навіть якщо взаємодія Трампа з Путіним призведе до мирної угоди, це все ще може затримати лише наступну фазу того, що диктатор описав як війну між НАТО та Росією.

Угода зберегла б суверенітет України та дозволила країні розпочати відбудову. Водночас вона могла б закріпити значні здобутки Путіна – контроль над частиною української території та, ймовірно, блокування вступу Києва до НАТО.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн обговорили Україну та Близький схід. Російські ЗМІ заявили, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

Зауважимо, що ключових американських союзників у Європі попередньо не повідомили про телефонні переговори президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.