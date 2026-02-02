Шмигаль розповів, скільки ще енергетичної допомоги отримає Україна від партнерів

UNDP та UNICEF долучилися до енергетичної підтримки України

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що міжнародні партнери й надалі посилюватимуть підтримку української енергосистеми. За його словами, лише за минулий тиждень Україна вже отримала понад 38 тонн енергетичного обладнання з низки європейських країн, пише «Главком».

Крім того, ще значні обсяги допомоги перебувають у дорозі. Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання, яке надходить з країн ЄС, а також від міжнародних організацій UNDP та UNICEF.

«Міжнародні партнери продовжують посилювати підтримку і по інших напрямках. Лише за минулий тиждень ми отримали понад 38 тонн енергетичного обладнання зі Швейцарії, Німеччини, Данії, Австрії та Словаччини. У дорозі генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання з ЄС, Литви, Австрії, Польщі, Фінляндії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, а також від UNDP та UNICEF/WASH», – написав він.

Шмигаль зазначив, що майже 342 тонни енергетичної та технічної допомоги вже передали з хабів Міненерго операторам електромереж, тепло- й енергогенеруючим підприємствам, компаніям нафтогазового сектору та органам місцевого самоврядування.

Як повідомлялось, 3 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

