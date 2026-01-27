Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Під час аварійних відключень звичні графіки світла не діють

У кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Вони зумовлені складною ситуацією в енергосистемі через наслідки російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 27 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

нергетики попереджають: стан мереж може швидко змінюватися залежно від загального навантаження та нових пошкоджень
Графіки відключення світла на Київщині 26 січня: ДТЕК заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 14:04
Енергетики та комунальники працюють без перерви, проте масштаби руйнувань на лівобережжі столиці потребують часу для відновлення
Найскладніша ситуація наразі на Троєщині – Кличко
24 сiчня, 14:44
Донька Брехта виголосила промову на церемонії прощання
Прощання з Олексієм Брехтом. Донька загиблого екскерівника «Укренерго» звернулася до енергетиків
23 сiчня, 20:42
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
15 сiчня, 15:19
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
2 сiчня, 21:16
Лінія електропередач була знеструмлена протягом двох тижнів унаслідок бойових дій
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
31 грудня, 2025, 07:01
29 грудня застосовуватимуться аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень світла
29 грудня, 2025, 13:20
У ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
27 грудня, 2025, 20:16

Події в Україні

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року
Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях
Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду
Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua