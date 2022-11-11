Дощ та туман: прогноз погоди на 11 листопада

У Києві прогнозується невеликий дощ

У п'ятницю, 11 листопада, в Україні можливі невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 11 листопада вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +3+8 градусів тепла, у східних та південно-східних областях 0+5 градусів, вдень від +7 до +12.

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У Києві 11 листопада вночі та вранці також прогнозується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-8 м/с. Температура вночі +6+8 градусів, вдень +9+11.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.