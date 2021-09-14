Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди на 14 вересня

У південних регіонах України поки ще літня погода

У вівторок в Україні дощі прогнозують у західних областях та на Одещині

Погода в Україні 14 вересня, у вівторок, буде сонячною та переважно сухою. Заморозків не передбачається. Такі дані Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, рясні дощі з грозами йтимуть у кількох західних та Одеській областях.

У східних областях пануватиме суха та спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+27°C, а вночі опустяться до +10…+14°C.

А от на заході жителям Львівської, Івано-Франківської, Ужгородської та Чернівецької областей знадобляться парасолі, адже прогнозують дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах +19…+23°C вдень та +9…+12°C вночі.

У північних областях цілий день сонце визиратиме з-за хмар, без опадів. Температура повітря становитиме від +21 до +23°C вдень та від +11 до +14°C вночі.

На жителів південних областей чекає літня погода. Температура коливатиметься +26…+28°C вдень та +12…+15°C вночі.

Погода у Києві 14 вересня буде також теплою. Денна температура становитиме від +21 до +23°C, нічна – від +12 до +14°C.

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