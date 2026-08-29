Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Росії після атаки дронів загорівся склад великого ритейлера

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Росії після атаки дронів загорівся склад великого ритейлера
Пожежа на складі DNS в Аксаї Ростовської області після атаки дронів
фото: Exilenova+

Склад розташований приблизно за 100 км від кордону з Україною

В Аксаї Ростовської області після атаки безпілотників загорівся склад DNS – одного з найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+ та Supernova+.

Що відомо про склад DNS

За повідомленнями моніторингових каналів, пожежа виникла після атаки дронів. Також повідомляється про проблеми з електропостачанням в Аксаї. Офіційної інформації російської влади про причини займання, масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі немає.

Йдеться про об'єкт DNS на Новочеркаському шосе, 180 в Аксаї Ростовської області. На цій адресі розташований DNS Технопоинт. Відстань від об'єкта до кордону з Україною становить приблизно 100 км.

У Росії після атаки дронів загорівся склад великого ритейлера фото 1

DNS працює на російському ринку з 1998 року. Компанія продає комп'ютерну та цифрову техніку, смартфони, телевізори, побутову електроніку, велику й малу побутову техніку, товари для дому та іншу продукцію. Мережа має магазини та складську інфраструктуру в різних регіонах Росії.

За даними бухгалтерської звітності, у 2025 році ТОВ «ДНС Ритейл» отримало 781,2 млрд руб. виручки. Чистий прибуток компанії становив 22,6 млрд руб. У 2024 році виручка становила 760,3 млрд руб., а чистий прибуток – 33 млрд руб. Компанія сплачує до російського бюджету податки та інші обов'язкові платежі. 

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

У Росії атакують склади великих ритейлерів

Пожежа на об'єкті DNS сталася після серії атак на логістичні центри найбільших російських торговельних компаній.

У липні та серпні під удари неодноразово потрапляли склади Wildberries. «Главком» повідомляв про ураження логістичного центру компанії в Єкатеринбурзі. За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, на той момент українські безпілотники вже атакували шість логістичних центрів Wildberries.

5 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Алексіні Тульської області площею 300 тис. кв. м. Пізніше під удари потрапили логістичні об'єкти Ozon. «Главком» писав про серію атак на п'ять об'єктів компанії за три дні. Після атак акції Ozon на Московській біржі 24 серпня падали більш ніж на 25%.

Росія продовжує бити по українських складах

Російські війська регулярно атакують складську та виробничу інфраструктуру українського бізнесу.

5 серпня внаслідок масованої атаки були зруйновані виробничі та логістичні потужності «Епіцентру» на Київщині. «Главком» повідомляв про повне знищення двох великих складських комплексів компанії.

Того ж дня російський удар знищив найбільший розподільчий склад Rozetka у Броварах. Співзасновник компанії Владислав Чечоткін повідомляв про мільярдні збитки.

Під російськими ударами також опинялися продовольчі склади та логістичні об'єкти Fozzy Group, «Нової пошти» та інших українських компаній. «Главком» повідомляв, що від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу.

Нагадаємо, 24 серпня російська атака пошкодила два торговельні центри «Епіцентр» в Одесі. Також під удар потрапили об'єкти продовольчої та енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: окупанти росія Wildberries податки пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня
Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня
10 серпня, 05:50
Об'єкт у Новоусманському районі опинявся під ударом і раніше
Дрони вразили новий хаб Wildberries під Воронежем
11 серпня, 02:50
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга навесні 2026 року
Дрони атакували Ленінградську область: під ударом порт Усть-Луга
14 серпня, 06:30
Рятувальники поставили крапку в аварійно-відновлювальних роботах в Оболонському районі столиці
ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків
16 серпня, 23:30
Під особливою охороною перебувають стратегічні об'єкти
Литовська влада подовжує посилений захист об’єктів критичної інфраструктури до кінця року
17 серпня, 19:24
Cаме структури Тимченка профінансували придбання пакета Ozon
Друг Путіна виявився співвласником Ozon – розслідування
Вчора, 02:22
На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші необхідні служби
На Київщині після атаки постраждали шестеро людей, евакуйовано 165
Сьогодні, 00:25
Російські війська дедалі частіше використовують ракети С-400 як засіб терору проти цивільного населення
Київ став прифронтовим містом: військовий пояснив, чому РФ може частіше завдавати ударів
1 серпня, 18:48
Кремль розширює тіньовий флот, щоб зберегти експорт газу
FT: Росія скупила газовози перед новим етапом санкцій ЄС
4 серпня, 11:20

Політика

У Росії після атаки дронів загорівся склад великого ритейлера
У Росії після атаки дронів загорівся склад великого ритейлера
У Нижньому Новгороді перед приїздом Путіна з'явився бензин
У Нижньому Новгороді перед приїздом Путіна з'явився бензин
Росія щомісяця втрачає на фронті на 6 тис. військових більше, ніж набирає – The Guardian
Росія щомісяця втрачає на фронті на 6 тис. військових більше, ніж набирає – The Guardian
Україна закликала заблокувати роботу російської системи «Рассвет»
Україна закликала заблокувати роботу російської системи «Рассвет»
Лукашенко заявив про «спільну проблему» РФ і Білорусі на кордонах України
Лукашенко заявив про «спільну проблему» РФ і Білорусі на кордонах України
F-16 не збили російську ракету над Польщею: що завадило
F-16 не збили російську ракету над Польщею: що завадило

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua