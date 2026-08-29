У Росії після атаки дронів загорівся склад великого ритейлера

Пожежа на складі DNS в Аксаї Ростовської області після атаки дронів

Склад розташований приблизно за 100 км від кордону з Україною

В Аксаї Ростовської області після атаки безпілотників загорівся склад DNS – одного з найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+ та Supernova+.

Що відомо про склад DNS

За повідомленнями моніторингових каналів, пожежа виникла після атаки дронів. Також повідомляється про проблеми з електропостачанням в Аксаї. Офіційної інформації російської влади про причини займання, масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі немає.

Йдеться про об'єкт DNS на Новочеркаському шосе, 180 в Аксаї Ростовської області. На цій адресі розташований DNS Технопоинт. Відстань від об'єкта до кордону з Україною становить приблизно 100 км.

DNS працює на російському ринку з 1998 року. Компанія продає комп'ютерну та цифрову техніку, смартфони, телевізори, побутову електроніку, велику й малу побутову техніку, товари для дому та іншу продукцію. Мережа має магазини та складську інфраструктуру в різних регіонах Росії.

За даними бухгалтерської звітності, у 2025 році ТОВ «ДНС Ритейл» отримало 781,2 млрд руб. виручки. Чистий прибуток компанії становив 22,6 млрд руб. У 2024 році виручка становила 760,3 млрд руб., а чистий прибуток – 33 млрд руб. Компанія сплачує до російського бюджету податки та інші обов'язкові платежі.

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У Росії атакують склади великих ритейлерів

Пожежа на об'єкті DNS сталася після серії атак на логістичні центри найбільших російських торговельних компаній.

У липні та серпні під удари неодноразово потрапляли склади Wildberries. «Главком» повідомляв про ураження логістичного центру компанії в Єкатеринбурзі. За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, на той момент українські безпілотники вже атакували шість логістичних центрів Wildberries.

5 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Алексіні Тульської області площею 300 тис. кв. м. Пізніше під удари потрапили логістичні об'єкти Ozon. «Главком» писав про серію атак на п'ять об'єктів компанії за три дні. Після атак акції Ozon на Московській біржі 24 серпня падали більш ніж на 25%.

Росія продовжує бити по українських складах

Російські війська регулярно атакують складську та виробничу інфраструктуру українського бізнесу.

5 серпня внаслідок масованої атаки були зруйновані виробничі та логістичні потужності «Епіцентру» на Київщині. «Главком» повідомляв про повне знищення двох великих складських комплексів компанії.

Того ж дня російський удар знищив найбільший розподільчий склад Rozetka у Броварах. Співзасновник компанії Владислав Чечоткін повідомляв про мільярдні збитки.

Під російськими ударами також опинялися продовольчі склади та логістичні об'єкти Fozzy Group, «Нової пошти» та інших українських компаній. «Главком» повідомляв, що від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу.

Нагадаємо, 24 серпня російська атака пошкодила два торговельні центри «Епіцентр» в Одесі. Також під удар потрапили об'єкти продовольчої та енергетичної інфраструктури.