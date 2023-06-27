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Дружина голови Тернопільської облради, який погорів на хабарі, відмовилася від чоловіка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дружина голови Тернопільської облради, який погорів на хабарі, відмовилася від чоловіка
Голова Тернопільської облради Михайло Головко та Ма'ряна Головко
фото з відкритих джерел

Після того, як правоохоронні органи затримали Михайла Головка, його дружина Мар'яна вирішила терміново розлучитися з ним

26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка за отримання великого хабаря. Через півтори доби після гучного затримання свого чоловіка, цю подію прокоментувала дружина Мар'яна Головко та заявила, що «єдиним виходом з цієї принизливої ситуації буде розлучення».

«Вибачте мої підписники, що я так довго мовчала, але передусім я сама була в стані шоку від усього, що відбувалося довкола нас з Михайлом. Я ніколи навіть подумати не могла, що мій чоловік хабарник. Я ж все життя думала, що ці всі наші статки, нерухомість, автомобілі і дорогоцінності він заробив за зарплату, а насправді це все був один суцільний обман!» – прокоментувала дружина затриманого.

Єдиним виходом з цієї принизливої ситуації може бути розлучення, вважає Мар’яна Головко.

«Ми ж з Михайлом познайомилися і почали наші стосунки, бо ми обоє були найщирішими «свободівцями» (Михайло Головко є членом об’єднання «Свобода» з 2002 року – «Главком»). Саме з нашого патріотизму і партійної принциповості зав’язались наші почуття, а як тепер з цим жити, адже жоден свободівець ніколи не вкрав у людей ні копійки… А тут цілі мільйони! Який же це сором. Тепер тільки розлучення. Тільки розлучення», – наголосила Мар’яна Головко.

Заяву про розірвання шлюбу вона вже подала, не дочікуючись повернення чоловіка з Києва.

«Повірте, це не якесь фальшиве розлучення, щоб уберегти наше майно від конфіскації. Ні, я йду на цей крок не через гроші, я не така, я чесна і для мене важливіші духовні цінності», – підсумувала Мар’яна Головко.

Чи залишить депутатка прізвище чоловіка після розлучення вона ще вагається, але обіцяє, що обов’язково повідомить громадськість як тільки прийме остаточне рішення.

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві. Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.

Також НАБУ оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільщини, які вимагали із підприємців 1,8 млн грн хабаря. В аудіозаписі фігурує перший заступник голови Тернопільської ОВА, голова облради Михайло Головко та заявник.

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Теги: прокуратура хабар Тернопіль розлучення

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