У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки

У ході рейду відпочивальникам також надали листівки про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів

У Деснянському районі лісівники разом з рятувальниками, поліцейськими та військовими провели протипожежний рейд та вручили повістки чоловікам, які смажили шашлики. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

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«Любителям пікніків нагадали про небезпеку багаття та вручили відпочивальникам чоловічої статті призовного віку повістки для уточнення військово-облікових даних. Даний вид повісток до військкомату вручається для оновлення інформації про сімейний стан, місце роботи, стан здоров’я тощо», – йдеться у дописі.

Зазначається, що в ході спільного рейду відпочивальникам також надали листівки про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, нагадали про адміністративну відповідальність за відвідування лісів і порушення вимог пожежної безпеки.

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«Ліси Києва чи не найбільше потерпають від пожеж через велику рекреаційну навантаженість та недбалість відпочиваючих», – зазначили лісівники.

Раніше повідомлялося, що у Києві військкоми вручили повістки любителям гучного дрифту.