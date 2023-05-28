Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки
Відпочивальники отримали листівки та повістки
Фото: Дарницьке лісопаркове господарство

У ході рейду відпочивальникам також надали листівки про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів

У Деснянському районі лісівники разом з рятувальниками, поліцейськими та військовими провели протипожежний рейд та вручили повістки чоловікам, які смажили шашлики. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки фото 1

«Любителям пікніків нагадали про небезпеку багаття та вручили відпочивальникам чоловічої статті призовного віку повістки для уточнення військово-облікових даних. Даний вид повісток до військкомату вручається для оновлення інформації про сімейний стан, місце роботи, стан здоров’я тощо», – йдеться у дописі.

У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки фото 2

Зазначається, що в ході спільного рейду відпочивальникам також надали листівки про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, нагадали про адміністративну відповідальність за відвідування лісів і порушення вимог пожежної безпеки.

«Ліси Києва чи не найбільше потерпають від пожеж через велику рекреаційну навантаженість та недбалість відпочиваючих», – зазначили лісівники.

Раніше повідомлялося, що у Києві військкоми вручили повістки любителям гучного дрифту.

Читайте також: Військовозобов’язані можуть отримати повістку через роботодавця: деталі
Теги: військомат повістка Київ ліс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тих районах, де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі
Як ЗСУ відбивали нічну атаку дронів по Києву: Ігнат розкрив цікаві деталі
Сьогодні, 13:57
У ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
23 травня, 11:04
На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені
Чи буде цьогоріч пляжний сезон у столиці: відповідь КМДА
18 травня, 16:28
Валентина Гінзбург зазначила, що деякі люди маніпулюють інформацією про нібито закриття санаторіїв
Столична влада відзвітувала про ситуацію з київськими санаторіями
17 травня, 14:00
Поліція та Нацгвардія забезпечуватимуть контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто
КМДА озвучила нові правила для великогабаритного транспорту під час тривоги
17 травня, 12:55
За словами військового, перший ешелон ППО займається знищенням повітряної цілі на найбільш загрозливих напрямках
Хто і як захищає столицю від ракет РФ. Ексклюзивні деталі від командувача Об'єднаних сил
11 травня, 11:30
Окупанти запустили на Київ іранські баражуючі боєприпаси Shahed
Над Києвом було знищено понад 30 дронів Shahed: деталі нічної атаки
8 травня, 06:50
Мер столиці уточнив, що потерпілих не виявили
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу
4 травня, 22:11
Продюсерка і мама Камалії заявила: місяць тому співачка ввезла в Україну з Пакистану 44 танки для Збройних сил
Камалія, яка розстається з чоловіком-мільярдером, потрапила в реєстр боржників
30 квiтня, 09:30

Новини

У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки
У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки
Як ЗСУ відбивали нічну атаку дронів по Києву: Ігнат розкрив цікаві деталі
Як ЗСУ відбивали нічну атаку дронів по Києву: Ігнат розкрив цікаві деталі
Зеленська зворушливо привітала столицю з Днем міста (відео)
Зеленська зворушливо привітала столицю з Днем міста (відео)
Нічна атака ворога на столицю: поліція показала наслідки (фото)
Нічна атака ворога на столицю: поліція показала наслідки (фото)
Пожежі, пошкоджені автівки і вибиті вікна: наслідки падіння уламків на Київщині (фото)
Пожежі, пошкоджені автівки і вибиті вікна: наслідки падіння уламків на Київщині (фото)
У Києві водій на пішохідному переході врізався у візок із дитиною
У Києві водій на пішохідному переході врізався у візок із дитиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
392K
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
66K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
37K
На Житомирщині прогриміли вибухи
32K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
30K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
28K
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту