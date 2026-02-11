Понад два роки в одиночній камері. Дружина звільненого захисника Маріуполя озвучила плани родини

Подружжя планує реабілітацію, народження дітей і мирне життя в Україні

5 лютого під час обміну з російського полону в Україну повернувся військовослужбовець, командир взводу 501-го окремого батальйону морської піхоти у складі 36-ї бригади Руслан Куртмаллаєв, який перебував у неволі майже чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Про стан військового, перші розмови після звільнення та плани на майбутнє розповіла його дружина Ольга. «Мої перші емоції – це були сльози радості. Це був шок. Я дуже чекала на його дзвінок. Я дуже чекала, щоб його якомога швидше побачити, бо до кінця все одно не вірилось», – пригадує вона.

фото: Суспільне

За словами Ольги, протягом останніх двох років вона їздила на обміни, щоб дізнатися інформацію про чоловіка від звільнених військових. 5 лютого жінка отримала повідомлення від Координаційного штабу, що Руслан є у списках на обмін, і зустрічала його біля автобуса. «Обійняла його і, звісно, сказала йому, що я його дуже кохаю. І з дзвінком також одразу йому казала, що я його дуже кохаю. Для мене дуже важливо говорити про це багато і постійно... Перше, що я помітила, це його щасливі очі та посмішку – вона не змінилася», – додала вона.

Дружина військового наголосила, що, попри тривалий полон, чоловік залишився незламним. «Кац*пи можуть знущатися з наших захисників фізично, але не можуть все одно зламати їхню сильну українську душу морально. Зараз я дійсно бачу те, що 2 роки та 2 місяці в одиночній камері і в загальному 3 роки і 10 місяців в полоні дуже на ньому важко сказалося», – сказала Ольга Куртмаллаєва.

фото: Суспільне

Нині Руслан Куртмаллаєв проходить медичне обстеження та лікування у шпиталі й адаптується до повернення додому. «Майбутній рік ми проведемо точно в реабілітації, бо дуже важливо відновити здоров'я після того, що з ними відбувалося і які катування вони проходили. А в подальшому – звісно плануємо діточок, плануємо мирне, тихе, сімейне життя у вільній, щасливій Україні», – розповіла вона.

Командир взводу 501-го ОБМП 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Руслан Куртмаллаєв потрапив у російський полон у квітні 2022 року разом із побратимами, які обороняли околиці Маріуполя. За майже чотири роки неволі він зміг передати додому лише одного листа. Його дружина Ольга весь цей час домагалася звільнення чоловіка, паралельно проходячи лікування онкологічного захворювання, перенісши чотири операції та 26 курсів хімієтерапії.

