Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Понад два роки в одиночній камері. Дружина звільненого захисника Маріуполя озвучила плани родини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Понад два роки в одиночній камері. Дружина звільненого захисника Маріуполя озвучила плани родини
Родина звільненого морпіха планує відновлення після років неволі
фото: Суспільне

Подружжя планує реабілітацію, народження дітей і мирне життя в Україні

5 лютого під час обміну з російського полону в Україну повернувся військовослужбовець, командир взводу 501-го окремого батальйону морської піхоти у складі 36-ї бригади Руслан Куртмаллаєв, який перебував у неволі майже чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Про стан військового, перші розмови після звільнення та плани на майбутнє розповіла його дружина Ольга. «Мої перші емоції – це були сльози радості. Це був шок. Я дуже чекала на його дзвінок. Я дуже чекала, щоб його якомога швидше побачити, бо до кінця все одно не вірилось», – пригадує вона.

Понад два роки в одиночній камері. Дружина звільненого захисника Маріуполя озвучила плани родини фото 1
фото: Суспільне

За словами Ольги, протягом останніх двох років вона їздила на обміни, щоб дізнатися інформацію про чоловіка від звільнених військових. 5 лютого жінка отримала повідомлення від Координаційного штабу, що Руслан є у списках на обмін, і зустрічала його біля автобуса. «Обійняла його і, звісно, сказала йому, що я його дуже кохаю. І з дзвінком також одразу йому казала, що я його дуже кохаю. Для мене дуже важливо говорити про це багато і постійно... Перше, що я помітила, це його щасливі очі та посмішку – вона не змінилася», – додала вона.

Дружина військового наголосила, що, попри тривалий полон, чоловік залишився незламним. «Кац*пи можуть знущатися з наших захисників фізично, але не можуть все одно зламати їхню сильну українську душу морально. Зараз я дійсно бачу те, що 2 роки та 2 місяці в одиночній камері і в загальному 3 роки і 10 місяців в полоні дуже на ньому важко сказалося», – сказала Ольга Куртмаллаєва.

Понад два роки в одиночній камері. Дружина звільненого захисника Маріуполя озвучила плани родини фото 2
фото: Суспільне

Нині Руслан Куртмаллаєв проходить медичне обстеження та лікування у шпиталі й адаптується до повернення додому. «Майбутній рік ми проведемо точно в реабілітації, бо дуже важливо відновити здоров'я після того, що з ними відбувалося і які катування вони проходили. А в подальшому – звісно плануємо діточок, плануємо мирне, тихе, сімейне життя у вільній, щасливій Україні», – розповіла вона.

Командир взводу 501-го ОБМП 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Руслан Куртмаллаєв потрапив у російський полон у квітні 2022 року разом із побратимами, які обороняли околиці Маріуполя. За майже чотири роки неволі він зміг передати додому лише одного листа. Його дружина Ольга весь цей час домагалася звільнення чоловіка, паралельно проходячи лікування онкологічного захворювання, перенісши чотири операції та 26 курсів хімієтерапії.

Нагадаємо, що полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Читайте також:

Теги: Маріуполь полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український лідер заслухав доповідь першого заступника голови СБУ
Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині
19 сiчня, 20:22
Замість роботи на фабриці, Річарда і ще трьох громадян Уганди привезли до військової частини і змусили підписати контракт
Біг без зброї і кричав про допомогу. ЗСУ взяли в полон найманця з Уганди
10 сiчня, 21:15
Із часу поранення Максима минув рік, наразі він продовжує службу в Нацгвардії
Нацгвардієць після розстрілу прикинувся мертвим та зумів утекти з полону
10 сiчня, 20:15
26-річний Коффі Віктор походить із півночі Того, з міста Дапонг
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
11 сiчня, 20:15
РФ оголосила понад 300 вироків українським військовим за «тероризм»
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
11 сiчня, 22:15
Неллі і Олександр Іванови
Дружина полоненого морпіха написала Джоан Роулінг листа про чоловіка
24 сiчня, 18:15
Боєць «Мук» розповів про нав’язливу допомогу психологів після полону
«Може досить?» Військовий, який був у полоні росіян, поскаржився на психологів
27 сiчня, 15:30
Ілля повідомляє матері, що живий і перебуває в полоні. Натомість вона запитує, що їй робити далі та як діяти у цій ситуації
«Ти живий? І що тепер?». Полоненого окупанта здивувала власна матір
8 лютого, 16:15
Сергія в РФ незаконно засудили до довічного ув'язнення
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру
8 лютого, 15:28

Суспільство

Понад два роки в одиночній камері. Дружина звільненого захисника Маріуполя озвучила плани родини
Понад два роки в одиночній камері. Дружина звільненого захисника Маріуполя озвучила плани родини
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 11 лютого 2026
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 11 лютого 2026
Родина отримала виплати, але воїн повернувся з полону: Лубінець прокоментував безпрецедентний випадок
Родина отримала виплати, але воїн повернувся з полону: Лубінець прокоментував безпрецедентний випадок
У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)
У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua