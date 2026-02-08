Головна Країна Події в Україні
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Сергія в РФ незаконно засудили до довічного ув'язнення
У січні 2024 року захисник за сфабрикованими звинуваченнями отримав «вирок» – довічне ув'язнення

Під час обміну полоненими 5 лютого з неволі вдалося повернути оборонця Маріуполя Сергія Михайленка, над яким провели незаконне судилище і утримували в колонії в Сибіру. Зараз 27-річний захисник готується до операції. Як інформує «Главком», про це «Українській правді» повідомила дружина захисника Тамара Корягіна.

Військовий долучився до лав «Азову» у 2019 році. Після початку повномасштабного вторгнення він став на захист рідного Маріуполя. Поки Тамара намагалася вижити в оточеному місті, Сергій отримав осколкове поранення ніг від авіабомби.

Тоді ж телефон чоловіка був знищений і він втратив зв'язок із дружиною. Попри лікування у шпиталі, осколки залишилися в тілі бійця.

16 травня 2022 року з телефона друга Сергій написав коханій, щоб та не хвилювалася, і повідомив, що отримав наказ вийти в полон.

Військовий пережив теракт в Оленівці, а згодом його незаконно утримували в Донецькому СІЗО.

Протягом тривалого часу Тамара не знала нічого про стан і місце перебування чоловіка, аж поки не побачила його на відео в росЗМІ. На ролику чоловік під примусом зізнався у злочинах, яких не скоював.

«Коли я подивилась відео, я не могла повірити, що то мій Сергій. Його просто не впізнати. Чула, що він заїкається. Підозрюю, що це наслідки катувань. Я просто плакала весь день: здавалось, що всередині мене померла частинка душі», – пригадує жінка.

У січні 2024 року захисник за сфабрикованими звинуваченнями отримав «вирок» – довічне ув'язнення в колонії особливого режиму. Надалі чоловіка утримували в катівнях у Сибіру.

У цей час дружина захисника намагалася повернути коханого додому. Зокрема разом з рідними інших полонених здійснила візит до Папи Римського Франциска у Ватикан.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся перший за останні п'ять місяців обмін полоненими між Росією та Україною. Внаслідок цього з неволі РФ вдалося повернути 157 цивільних та військових. Сергій – один із 15 захисників, «засуджених» до довічного ув'язнення, яких вдалося звільнити з російського полону під час цього обміну.

Nfrj; 54-річний захисник із Волині Сергій Гринюк повернувся з російського полону після трьох років і восьми місяців утримання. За цей час у чоловіка народилися четверо онуків.

Теги: полон Ватикан наказ обмін полоненими дружина вирок

