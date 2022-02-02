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    Дзеркальна дата 02.02.2022: що не можна робити в цей день

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    Лютий 2022 року стане місяцем з найсильнішими енергетичними днями - Дзеркальна дата 02.02.2022: що не можна робити в цей день
    Лютий 2022 року стане місяцем з найсильнішими енергетичними днями
    фото з відкритих джерел

    У 2022 році буде кілька унікальних дзеркальних дат

    Лютий 2022 року є унікальним місяцем завдяки своїм дзеркальним датам. Сам 2022 рік має число спокою, стабільності та любові – це цифра 6. Нумерологи впевнені, що 2022 рік повинен бути спокійним і умиротвореним. 02.02 має характеристики четвірки, що містить у собі раціональність, обережність, терпіння, холоднокровність і працьовитість, пише РБК-Україна.

    При цьому четвірка в нумерології одне з найбільш практичних чисел. Вона показує порядок і точність і відрізняється чесністю, дисциплінованістю і відданістю.

    Позитивні якості четвірки

    У четвірки високий рівень витривалості та стійке переконання того, що в житті нічого не дається просто так, і всі нагороди повинні бути заслуженими.

    У четвірки є якості, які відповідають за її міцність. Йдеться про здатність до змін і неприйняття чогось нового. Вона звикла не відступати від звичного сценарію.

    Четвірка підтримує порядок і несе відповідальність за стабільність. Вона також виступає фундаментом, на якому будується життя.

    Негативні якості четвірки

    Четвірка впирається, а впертість не завжди хороша риса. При цьому впертість можна назвати одночасно гідністю і недоліком.

    Також до негативних якостей відносяться занудство і нерозторопність, тому що четвірка має вміння робити все повільно, але вірно.

    П'ятірка двійок дозволить людям переосмислити життєві цінності. У 2022 році вже передбачалося, що важливо знайти духовність і гармонію і дати цьому старт.

    В цей час потрібно подивитися на світ з точки зору духовності, намагатися не дратуватися і проявляти мудрість і спокій.

    Всесвіт посилає знаки

    У цей день, якщо доля посилає вам різні знаки, то їх не варто ігнорувати. Знаки можуть проявлятися в музиці, фразах і т. д.

    При цьому необхідно довіриться інтуїції: якщо знаки вам надходять негативні, то треба переглянути свої дії та вчинки. Може бути саме таким чином всесвіт попереджає вас про небезпеку.

    Якщо ж знаки позитивні, значить у вас все йде правильно. Також нумерологи радять звертати увагу на числа і цифри у вашому житті, оскільки вони можуть нести якусь важливу інформацію.

    Нагадаємо, астролог дав універсальну пораду українцям на 2022 рік.

    Також Катерина Соляник назвала періоди у 2022 році, коли потрібно бути обережним – так звані періоди ретроградності планет. Окрім цього, астролог зробила прогноз щодо можливості ескалації військової агресії Росії щодо України.

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    Теги: астрологія час
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    Дзеркальна дата 02.02.2022: що не можна робити в цей день