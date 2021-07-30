Екологи звернулися в ООН і «Грінпіс» через токсичні відходи МГЗ на Бузькому лимані

«Ми прагнемо запобігти катастрофам, убезпечити природу і людей від катастрофічних наслідків діяльності», – йдеться у відкритому листі екологів

Активісти стверджують, що у відкритих шламосховищах МГЗ знаходиться 47 млн тонн токсичних відходів

Українські екологи звернулися до міжнародних екологічних організацій з відкритим листом, в якому закликали їх допомогти в боротьбі із загрозою екологічної катастрофи в Північному Причорномор'ї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

За її словами, країни-члени Організації Причорноморської співпраці отримали інформацію щодо забруднення Бузького лиману Чорного моря відходами виробництва Миколаївського глиноземного заводу, яке сталося 17 червня нинішнього року.

Про шкоду, якої завдають здоров'ю людей та навколишньому середовищу сховища червоного шламу, побудовані МГЗ, українські екологічні активісти повідомили представникам Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), Міжнародному союзу охорони природи і природних ресурсів (IUCN), Європейському агентству навколишнього середовища (ЕЕА), «Грінпіс» (Greenpeace), Організації ООН з промислового розвитку (UNIDO), Інституту всесвітнього спостереження (WI), Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), Глобального екологічного фонду (GEF), Міжнародному союзу екологічної економіки (ISEE) і Міжнародному зеленому хресту ( IGC).

У відкритому листі до цих організацій повідомляється, що у відкритих шламосховищах МГЗ знаходиться 47 млн тонн токсичних відходів, які регулярно розпорошуються в повітрі або розмиваються при опадах.

Також до міжнародних екологічних організацій доведені результати судової інженерно-екологічної експертизи, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, яка встановила, що в червоному шламі є небезпечні речовини – сполуки шестивалентного хрому, сполуки міді, сполуки цинку, селен та його сполуки, кадмій і його сполуки, ртуть та її сполуки, миш'як, свинець та його сполуки. Їх наявність може викликати отруйний, токсичний і екотоксичний вплив.

«Ми прагнемо запобігти катастрофам, убезпечити природу і людей від катастрофічних наслідків діяльності Миколаївського глиноземного заводу. Ми об'єдналися в організацію»Стоп-шлам». Виграли суд першої інстанції у Миколаївського глиноземного заводу. Однак зараз судові процеси затягуються, а належної реакції держави на загрозу екокатастрофи до сих пір немає. За таких умов ми змушені апелювати до світової спільноти», – йдеться у відкритому листі.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року громадська організація «Стоп шлам» подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного заводу, вимагаючи відшкодувати більше 9,2 млрд грн морального збитку за шкоду екології.

У травні 2021 року суд першої інстанції визнав позов правомірним і присудив жителям Миколаєва 9,21 млрд грн в якості компенсації. У вересні буде розгляд апеляції, яку подав МГЗ.

Нагадаємо, нещодавно на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу припускають, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок