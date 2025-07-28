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Уряд України затвердив нові кадрові призначення: список

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Уряд України затвердив нові кадрові призначення: список
Кабінет Міністрів України погодив низку нових призначень на ключові урядові посади
фото з відкритих джерел

Відомо, що Ірина Постоловська продовжуватиме виконувати обов’язки заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції

Окрім Тетяни Бережної, Кабінет Міністрів України погодив низку нових призначень на ключові урядові посади. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Зокрема, призначено:

  • Дениса Башлика – заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Тараса Висоцького – заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Єгора Перелигіна – заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Романа Єрмоличева – першим заступником міністра фінансів України;
  • Дмитра Самоненка – заступником міністра фінансів України;
  • Івана Бочка – державним секретарем Міністерства фінансів України.

Також, за словами Мельничука, Ірину Постоловську визнано такою, що продовжує виконувати обов’язки заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, уряд України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення, аби розблокувати роботу міністерства. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

За словами Юлії Свириденко, у період трансформації для Міністерства культури важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та ефективну взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено «досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами».

Раніше ми писали, що в уряді сталися кадрові зміни: повний перелік змін. 

Теги: Кабмін Україна уряд кадрові зміни

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