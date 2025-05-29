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Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
На 40 день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору у Єрусалимі, де дав учням останні настанови
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна думати про погане: це – радісний день, коли потріб­но плекати в душі мир і спокій

29 травня українці святкують Вознесіння Господнє. Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня. Вознесіння Господнє завжди випадає на четвер.

У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.

Історія свята

Здавна вважалось, що Ісус Христос після Воскресіння на Великдень сорок днів являвся своїм учням та розповідав про Царство Боже. Потім, на 40-й день він на їхніх очах вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього є символом про переміщення Ісуса Христа з земного світу до духовного. Наступним великим християнським святом у 2025 році буде Трійця.

У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові вилізти на небо». Окрім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос».

У народі ця дата була більше пов'язана з переходом весни у літо і початком справжнього тепла. Люди водили хороводи, прославляли природу. Наприкінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння.

Традиції святкування Вознесіння Господнього

У день Вознесіння Господнього в храмах відбуваються урочисті богослужіння, де віряни збираються разом, щоб вшанувати це велике свято та помолитися. Після служби часто організовуються святкові обіди в родинному колі чи серед близьких друзів.

Основні традиції святкування Вознесіння Господнього:

  • Відвідування храму. Цього дня віряни приходять до церкви, щоб помолитися та вшанувати подію Вознесіння Ісуса Христа.
  • Святковий обід. Після церковної служби звичайно організовується святкова трапеза серед родини та друзів.
  • Прикрашання храмів. Церкви прикрашаються квітами та святковими хоругвами, створюючи атмосферу свята.

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Що не можна робити:

  • У цей день не можна виконувати роботу по дому або на городі.
  • У свято Вознесіння не можна копати, сіяти та будувати,
  • Заборонено шити, в'язати, вишивати та прати.
  • У велике свято не можна сумувати, думати про погане, сваритися з рідними та лихословити.
  • На Вознесіння Господнє не можна влаштовувати церемонії вінчання.

Привітання

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров’я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання фото 1

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Мир вашому дому, нехай віра і любов гріють і оберігають серця близьких та дорогих серцю людей. Нехай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на істинний шлях. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання фото 2

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Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Нехай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І Божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!

Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання фото 3

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Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди і дарує вам благополуччя, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.

Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання фото 4

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З Вознесінням Господнім! Нехай цей день сповнить серце радістю, з’єднає серця, близьких людей, пам’ять про тих, кого немає поряд у цей час. Я бажаю молитвам завжди досягати небес, щоб душа не плакала і не страждала, а життя обходило стороною біди!

Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання фото 5

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З Вознесінням Господнім
Вітаю вас!
Нехай буде найсвітлішим
Ваш кожен день і час!

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Теги: церква свята релігія свято

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