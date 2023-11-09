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Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії
Служба «Моссад» зірвала терористичну атаку в Бразилії, сплановану терористичною організацією «Хезболла»
фото: Getty Images

Ізраїльська служба запобігла нападу на євреїв у Бразилії, запланованому угрупуванням «Хезболла»

Ізраїльська служба «Моссад» спільно з бразильськими спецслужбами безпеки запобігла теракту, який збиралися організувати бойовики ліванського ісламістського угруповання «Хезболла» проти євреїв. Про це пише Reuters.

Як зазначається, федеральна поліція Бразилії заявила, що заарештувала двох неназваних осіб за звинуваченнями в тероризмі в Сан-Паулу.

«Бразильські служби безпеки разом з «Моссадом» та іншими міжнародними службами безпеки і правоохоронними органами зірвали терористичну атаку в Бразилії, яка була спланована терористичною організацією «Хезболла», керованою і фінансованою іранським режимом», – йдеться в повідомленні.

«Моссад» заявив, що терористичний осередок, який був керований «Хезболлою», мав на меті здійснення нападу на ізраїльські та єврейські об'єкти в Бразилії.

Нагадаємо, лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.

31 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що її винищувачі завдали ударів по об'єктах «Хезболли» в Лівані.

Як повідомлялося, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною Гази. Близько 50 тис. мешканців Гази переїхали з північної частини Сектору Гази до південної.

Теги: Ізраїль Бразилія поліція Ліван

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