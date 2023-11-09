Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії

Ізраїльська служба запобігла нападу на євреїв у Бразилії, запланованому угрупуванням «Хезболла»

Ізраїльська служба «Моссад» спільно з бразильськими спецслужбами безпеки запобігла теракту, який збиралися організувати бойовики ліванського ісламістського угруповання «Хезболла» проти євреїв. Про це пише Reuters.

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Як зазначається, федеральна поліція Бразилії заявила, що заарештувала двох неназваних осіб за звинуваченнями в тероризмі в Сан-Паулу.

«Бразильські служби безпеки разом з «Моссадом» та іншими міжнародними службами безпеки і правоохоронними органами зірвали терористичну атаку в Бразилії, яка була спланована терористичною організацією «Хезболла», керованою і фінансованою іранським режимом», – йдеться в повідомленні.

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«Моссад» заявив, що терористичний осередок, який був керований «Хезболлою», мав на меті здійснення нападу на ізраїльські та єврейські об'єкти в Бразилії.

Нагадаємо, лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.

31 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що її винищувачі завдали ударів по об'єктах «Хезболли» в Лівані.

Як повідомлялося, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною Гази. Близько 50 тис. мешканців Гази переїхали з північної частини Сектору Гази до південної.