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Вірменія тепер офіційно може арештувати Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вірменія тепер офіційно може арештувати Путіна
Приєднання до МКС дає можливість Вірменії «запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі»
фото з відкритих джерел

Країна приєдналася до Міжнародного кримінального суду

Сьогодні, 1 лютого, у Вірменії офіційно набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тепер у разі приміщення країни російського диктатора Володимира Путіна можуть заарештувати за ордером МКС. Про це повідомляє Armenpress.

Видання зазначає, що рішення про приєднання до Римського статуту було продиктовано тим, що влада вбачає в цьому можливість притягнути Азербайджан до відповідальності за скоєні ним військові злочини.

Як пише DW, представник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян зазначив, що приєднання до МКС дає можливість країні «запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі». За його словами, це насамперед стосується Азербайджану.

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут 3 жовтня минулого року. У листопаді Міжнародний кримінальний суд оголосив, що Римський статут для Вірменії набуде чинності з 1 лютого 2024 року.

Ратифікація Вірменією Римського статуту викликала невдоволення російської сторони, оскільки МКС 2023 року видав міжнародний ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.

Ордер МКС передбачає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні будуть заарештувати диктатора під час відвідування цих країн. МЗС Росії навіть направило ноту у зв'язку з відправленням урядом Вірменії Римського статуту на ратифікацію в Національні збори.

Римський статут Міжнародного Кримінального Суду – міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року та набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав. Але ратифікували 122 держави. Статут встановлює коло діяльності, юрисдикцію і структуру суду.

Римський статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Проте в ході переговорів були розглянуті для внесення й інші злочини, зокрема екоцид.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Теги: Вірменія Міжнародний суд ООН суд

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