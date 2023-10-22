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Фото про надію: рятувальники показали світлину тижня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фото про надію: рятувальники показали світлину тижня
Вогнеборець гасить пожежу, а бризки від брандспойта утворюють веселку
фото: ДСНС України

Знімок зробив Микола Буцула, працівник пресслужби ДСНС Херсонщини

Рятувальники оприлюднили фото, яке назвали знімком тижня. Зробив його Микола Буцула, працівник пресслужби ДСНС Херсонщини. На світлині вогнеборець гасить пожежу, а бризки від брандспойта утворюють веселку.

«Коли цього тижня ми отримали це фото від колег з Херсонщини, то одразу вирішили, що воно заслуговує бути сьогодні у цій рубриці. Адже воно про надію, про віру, про те, що після дощу завжди буває веселка, а після похмурих днів – сонячні!», – ідеться в повідомленні ДСНС України.

Як зауважили рятувальники, сьогодні для нас всіх похмурий день, адже Росія вкотре завдала терористичний удар по Харківщині. Є загиблі та постраждалі.

«Ми співчуваємо всім, хто втратив цієї ночі рідних, хто втратив близьких за всі ці 9 років.Нам боляче, але ось ця маленька, яскрава веселка вселяє у нас віру у світле майбутнє для України!», – підсумували в ДСНС.

Раніше Сили спеціальних операцій показали свого чотирилапого колегу – пса на прізвисько Торнадо. Днями його було відзначено нагородою Кінологічної спілки України у номінації «Собака спеціального призначення».

 

 

Теги: росія рятувальники веселка

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