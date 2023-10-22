Фото про надію: рятувальники показали світлину тижня
Знімок зробив Микола Буцула, працівник пресслужби ДСНС Херсонщини
Рятувальники оприлюднили фото, яке назвали знімком тижня. Зробив його Микола Буцула, працівник пресслужби ДСНС Херсонщини. На світлині вогнеборець гасить пожежу, а бризки від брандспойта утворюють веселку.
«Коли цього тижня ми отримали це фото від колег з Херсонщини, то одразу вирішили, що воно заслуговує бути сьогодні у цій рубриці. Адже воно про надію, про віру, про те, що після дощу завжди буває веселка, а після похмурих днів – сонячні!», – ідеться в повідомленні ДСНС України.
Як зауважили рятувальники, сьогодні для нас всіх похмурий день, адже Росія вкотре завдала терористичний удар по Харківщині. Є загиблі та постраждалі.
«Ми співчуваємо всім, хто втратив цієї ночі рідних, хто втратив близьких за всі ці 9 років.Нам боляче, але ось ця маленька, яскрава веселка вселяє у нас віру у світле майбутнє для України!», – підсумували в ДСНС.
Раніше Сили спеціальних операцій показали свого чотирилапого колегу – пса на прізвисько Торнадо. Днями його було відзначено нагородою Кінологічної спілки України у номінації «Собака спеціального призначення».
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