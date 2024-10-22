Україна може стати членом НАТО за «західнонімецькою» моделлю – FT

Україна наразі є кандидатом на вступ до ЄС, але для справжньої реалізації «західнонімецького рішення» їй не вистачає перспективи вступу до НАТО

Ключовим кроком для Вашингтона може стати зобов’язання щодо членства України в НАТО, що передбачало б застосування положень про взаємну оборону за статтею 5 для тих територій України, які перебувають під контролем Києва. Про це пише історик Тімоті Гартон Еш (Timothy Garton Ash) у колонці для Financial Times, підкреслюючи, що лідери західних держав все більше розуміють, що політика щодо України потребує змін – на тлі того, як Володимир Зеленський продовжує шукати міжнародної підтримки для плану перемоги.

Такий підхід часто називають «західнонімецьким рішенням». Однак, хоча і є схожості з Німеччиною після 1945 року, наявні також і суттєві відмінності. Німеччина була розділена після війни, яку вона сама і розпочала, тоді як Україна може бути розділеною внаслідок агресії з боку Росії. В Україні відсутні чітко окреслені кордони окупаційних зон, а також немає численної кількості західних військових на її території, як це було в Німеччині.

Крім того, Росія піддає окуповані нею території насильницькій русифікації, в той час як Путін називає їх «новими регіонами Росії». Тож малоймовірно, що в майбутньому будь-який наступний російський лідер мирно поверне ці території Україні, як це сталося зі Східною Німеччиною при Горбачові.

Автор продовжує будувати паралелі, нагадуючи, що Західна Німеччина отримала членство в НАТО у 1955 році та стала співзасновником Європейського економічного співтовариства у 1957 році. Україна наразі є кандидатом на вступ до ЄС, але для справжньої реалізації «західнонімецького рішення» їй не вистачає перспективи вступу до НАТО.

Автор посилається на опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке показало, що 47% українців готові прийняти втрату частини територій за умови членства в ЄС і НАТО. Безпека – це основа для повернення українців з-за кордону, залучення інвестицій та проведення необхідних реформ для вступу в ЄС.

Конкретні рішення щодо військової допомоги залежать від результатів президентських виборів у США, однак важливою залишається роль Німеччини як ключової держави Європи, а також Франції та Британії.

Видання підкреслює, що хоча серйозні переговори з Росією відбудуться ще нескоро, попередні домовленості мають бути досягнуті раніше і залишатися стабільними. «Альтернативою цьому сценарію є поразка України, її розділення і деморалізація, що може призвести до радикалізації. Це також може означати посилення впливу Москви та втрачені можливості для Заходу», – пише FT.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав умову вступу України до НАТО.