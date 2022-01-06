Група українців застрягла у Казахстані: МЗС оприлюднив деталі

Дипломат запевнив, що загроз безпеці українців немає

Дипломат запевнив, що загроз безпеці українців немає

Міжнародний аеропорт міста Алмати може запрацювати завтра, 7 січня

Міністерство закордонних справ повідомляє, що на цей час до українського посольства у Казахстані звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана, повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко.

Він запевнив, що загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок.

«За інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту міста Алмати заплановане на завтра, 7 січня. Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчою нагодою», – повідомив дипломат.

Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня.

«Закликаємо українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій МЗС: уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність», – йдеться у повідомленні.

МЗС закликає українців у Казахстані у разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

«Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]», – повідомив Ніколенко.

Дипломати закликали українських громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, бути пильними і обережними, а також зареєструватися в електронній системі «Друг» (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

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