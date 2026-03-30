Герой України розказав, як його підрозділ влаштував «літакопад» під Покровськом та в Авдіївці

Єгор Голівець
На піхотній позиції «Моноліт» в Авдіївці, 2023 рік
фото з архіву Володимира Міщенка

«Щоб збити літак, ми по тижню чекали свого вдалого пострілу»

Герой України Володимир Міщенко, підрозділ якого знищив 22 літаки та два гелікоптери, в інтерв’ю «Главкому» розповів про специфіку роботи зенітників та особливості знищення ворожої авіації.

«Збивали із переносних зенітно-ракетних комплексів. Це такі, що з плеча стріляєш, – «Стінгер» або «Ігла», «Стріла», вони працюють суто по повітряних цілях – ракетах, авіації», – пояснив він.

За словами Міщенка, найбільш результативною була робота підрозділу в районі Авдіївки. «В Авдіївці ми працювали з самого «нуля», знищили 11 повітряних цілей. А взагалі за весь час мій взвод знищив підтверджених 22 літаки і два гелікоптери», – повідомив військовий.

Міщенко уточнив, що підтвердження збиття ворожих літаків отримують лише у випадках, коли є відеофіксація або інші докази падіння. Разом із тим, за його словами, реальна кількість уражених цілей може бути більшою, однак не всі випадки вдається зафіксувати. Окремо військовий згадав період активного знищення російської авіації на Покровському напрямку у 2024 році.

«Літакопад», або «СУшкопад» – то в травні-вересні 2024 року на Покровському напрямку. Валера «Крос» з Тарасом Дубиною тоді працювали, Олександр з позивним «Яша»... Кожен по декілька СУшок намолотив. Так і назвали ту місцевість – Покровський трикутник. Це як «бермудський трикутник» – ворожий винищувач туди залітає і зникає», – розповів він.

За його словами, успіхи підрозділу були результатом системної роботи, а не випадкових дій. Міщенко наголосив, що інколи для результативного пострілу доводиться чекати тривалий час. «Бувало так, що ми чекали по тижню-півтора свого вдалого пострілу», – зазначив він.

Міщенко додав, що після запуску ракети позицію необхідно одразу змінювати через ризик удару у відповідь. «Якщо ви зробили постріл, то з цього місця найближчим часом не можна працювати, бо «прилетить», – пояснив боєць.

