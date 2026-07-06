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Росіяни понесли золото в ломбарди через зубожіння – розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни понесли золото в ломбарди через зубожіння – розвідка
Портфель ломбардів у Росії за квартал зріс на 35% – до 1,5 млрд доларів
фото ілюстративне

Попит на короткі позики перемістився в менш прозорі канали кредитування

Ринок ломбардів у Росії за перший квартал 2026 року стрімко зріс – росіяни дедалі частіше несуть у заставу золото заради швидких грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Статистика маскує реальне погіршення

Ринок мікрофінансових організацій Росії у першому кварталі 2026 року на перший погляд виглядає майже благополучно: обсяг видач скоротився лише на 3% у річному обчисленні, до 6,3 млрд доларів. Але за цим помірним зниженням, як зазначає розвідка, ховається значно складніша картина боргового навантаження населення й малого бізнесу.

Основне скорочення відбулося в сегменті найдорожчих і найризикованіших продуктів – коротких споживчих позик до 389 доларів строком до місяця. Регулятор посилив вимоги до оцінки платоспроможності позичальників і обмежив кредитування тих, хто вже перевантажений боргами. Втім попит нікуди не зник – він просто перемістився в інші, менш прозорі канали.

Бізнес і маркетплейси замінюють банки

Одним із таких каналів стало мікрокредитування бізнесу, яке зросло на 22%, до 519,1 млн доларів. Левову частку цих позик отримали індивідуальні підприємці, а значну частину фінансування забезпечили мікрофінансові організації, засновані великими маркетплейсами. Коли банківський і мікрофінансовий ринок для приватних осіб звужується, підприємці й самозайняті громадяни шукають кредитні гроші через структури, афілійовані з торговельними платформами.

Загальний портфель мікропозик тим часом виріс до 10,33 млрд доларів, тобто на 16% за рік – переважно за рахунок середньо- та довгострокових кредитів. Але зростання обсягів супроводжувалося суттєвим погіршенням якості: частка заборгованості, простроченої понад 90 днів, підскочила з 27,5% до 33,8% за рік. Впала й ринкова ціна проблемних боргів – дисконт під час їхнього продажу колекторам сягнув 78%, тобто покупці таких портфелів фактично не вірять у можливість стягнення переважної частини цих коштів.

Золото як засіб виживання

Показовим індикатором зубожіння населення стало стрімке зростання ринку ломбардів. За квартал вони уклали 4,9 млн договорів, а їхній сукупний портфель зріс на 35% – до 1,5 млрд доларів. Середній розмір позики збільшився до 358 доларів, чому частково посприяли високі ціни на золото, яке росіяни все частіше несуть у заставу заради швидких грошей.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Путін фактично «запустив друкарський станок» для покриття бюджетних витрат на тлі економічних проблем.

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Теги: розвідка путін гроші ринок фінансування населення золото картина росіяни

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