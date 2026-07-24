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У РФ правоохоронці затримали 19-річну дівчину за зйомку палаючого Wildberries

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У РФ правоохоронці затримали 19-річну дівчину за зйомку палаючого Wildberries
Пожежа на складах Wildberries
фото з соцмереж

Російські силовики змусили дівчину записати публічні вибачення

У Краснодарі правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку після того, як у її телефоні виявили відео з наслідками атаки безпілотників на склад Wildberries. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra.

За версією російських силовиків, у месенджері дівчини знайшли запис, на якому вона показує наслідки удару безпілотників по складу Wildberries, що стався 22 липня. Після затримання силовики змусили дівчину записати відео з вибаченнями.

В управлінні МВС Краснодарського краю заявили, що вбачають у діях дівчини порушення регіонального законодавства. У разі визнання винною їй загрожує штраф від 30 до 50 тисяч рублів.

Нагадаємо, у ніч проти 22 липня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Однією з цілей став один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Краснодарі, де спалахнула масштабна пожежа. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження складів, заявивши, що вони використовувалися для забезпечення російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та іншим спорядженням. Після пожежі управління Росспоживнагляду Краснодарського краю закликало місцевих жителів менше перебувати на відкритому повітрі, не відчиняти вікна та використовувати респіратори через сильне задимлення.

Wildberries є найбільшим маркетплейсом Росії та одним із ключових елементів її логістичної інфраструктури. За оцінкою української сторони, окремі логістичні центри компанії використовувалися для постачання комплектуючих для безпілотників, навігаційного обладнання й інших товарів подвійного призначення, що й пояснює інтерес до них з боку українських дронів.

Провідні російські федеральні телеканали майже повністю проігнорували атаку українських безпілотників на логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. У випусках новин не згадували самі удари й масштабні пожежі, натомість зосередилися на повідомленнях про російські атаки по Україні.

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Теги: росія росіяни Wildberries

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