У каністрах і валізах: Казахстан зупинив вивезення пального в РФ

За дві доби на кордоні Казахстану зафіксували 61 спробу вивезення пального в каністрах і додаткових баках

Прем'єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов провів нараду щодо ситуації на внутрішньому ринку пально-мастильних матеріалів та виконання доручень з протидії незаконному вивезенню нафтопродуктів за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду Казахстану.

Ситуація на ринку залишається стабільною

Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов доповів, що казахстанські нафтопереробні заводи працюють у плановому режимі, а сумарні запаси бензину, дизпалива та авіапалива в країні повністю забезпечують потреби внутрішнього ринку. За його словами, міністерство тримає на контролі виробництво та поставки пального.

Міністр внутрішніх справ Ержан Саденов повідомив, що від початку року на автомобільних пунктах пропуску вже припинили 593 спроби вивезення нафтопродуктів загальним обсягом понад 40 тис. літрів. У межах дорожньої карти з недопущення незаконного вивозу нафтопродуктів на прикордонних ділянках посилили контроль і збільшили штат співробітників для проведення поглиблених перевірок.

Про роботу мобільних груп доповів віцеміністр фінансів Ержан Біржанов. Патрулювання прикордонних трас відбувається цілодобово, автоцистерни й бензовози перевіряють у межах системи управління ризиками. За останні дві доби на пунктах пропуску припинили 61 спробу вивезення пального обсягом понад 3 тонни в додаткових баках і каністрах. Крім того, перевірили 18 спеціалізованих транспортних засобів для перевезення ГСМ, а з одного бензовоза з 34 тоннами нафтопродуктів відібрали проби для експертизи. Наразі органи державних доходів аналізують діяльність 62 автозаправних станцій і 22 міні-НПЗ, де зафіксували аномальне зростання обсягів послуг — за цими суб'єктами проведуть відповідні перевірки.

Із доповідями на нараді також виступили заступник голови КНБ – директор прикордонної служби Єрлан Алдажуманов, перший заступник голови Агентства із захисту та розвитку конкуренції Рустам Ахметов і заступник голови Агентства фінансового моніторингу Кайрат Біжанов.

«Забезпечення стабільності внутрішнього ринку нафтопродуктів є пріоритетним завданням уряду», – сказав Бектенов, підбиваючи підсумки наради та доручивши держорганам тримати ситуацію на щоденному контролі.

Посилений контроль запровадили на тлі паливної кризи в сусідній Росії: раніше Москва просила в Астани гуманітарну допомогу бензином, а українські удари по нафтопереробних заводах РФ обвалили виробництво пального в Росії. У соцмережах росіяни тим часом пишуть про так званий «паливний туризм» – поїздки до сусіднього Казахстану, щоб заправити авто.

Нагадаємо, губернатор Іркутської області попросив силовиків розібратися з росіянами, які перепродують дефіцитне пальне на внутрішньому ринку РФ.